台韓戰前媒體情報戰！韓媒追問古林睿煬　台媒反問韓國先發投手

▲中華隊投手古林睿煬、林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手古林睿煬、林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊7日以14比0大勝捷克後，隔日將迎來關鍵的台韓戰。賽後混合採訪區也上演一段有趣的「媒體情報戰」，韓國媒體直接點名古林睿煬可能是台灣先發投手人選，不斷向台灣媒體探詢情報，而台灣媒體也反問韓國先發投手是誰，雙方互相試探。

當時部分韓媒聚集在混採區，直接點名希望訪問古林睿煬，並猜測他很可能就是台韓戰的先發投手，不斷確認他是否會停留下來接受訪問。韓媒也頻頻向台灣媒體詢問：「明天先發是不是古林睿煬？」對此《ETtoday》回應：「不知道，目前尚未確定。」

隨後古林睿煬停下腳步接受台灣媒體訪問，被問到若對韓國先發的想法時，他語帶自信地表示：「很強啊，他們超強的，但我們也超強！」韓媒在一旁聽完他的回應後，似乎完成「任務」，隨即離開混採區。

台灣媒體當然也不放過機會反問韓國記者，韓國隊的先發投手究竟是誰。過去外界推測人選包括柳賢振與郭彬，不過韓媒對此也沒有明確答案，只表示，「若柳賢振韓日戰沒有登板的話，明天就有可能上。」韓國總教練柳志炫可能要等到韓日戰結束後才會公布。

這段有趣的場邊互動也被韓媒寫成花絮。《Star News》以「台灣媒體好奇韓國先發　用韓文問『是柳賢振還是郭彬？』」為題報導，提到台灣媒體在東京巨蛋向韓媒詢問韓國先發投手人選。

韓媒指出，台韓戰很可能成為決定8強門票的重要一戰，因此先發投手安排格外敏感。台灣方面則被認為很可能推出效力日職日本火腿的右投古林睿煬，而韓國方面則被推測可能由柳賢振或郭彬掛帥。

在韓日戰結果與投球數限制等變數尚未明朗的情況下，韓國教練團的投手調度策略仍保密到最後，也讓台韓戰前的「情報戰」更加耐人尋味。

