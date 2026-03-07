蘇育萱頭槌建功！中華女足1比0氣走越南搶首勝、掌握晉8強主動權

▲中華女足蘇育萱在第26分鐘的機敏頭槌補射破門。（圖／中華足協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年亞足聯女子亞洲盃（AFC Women's Asian Cup）暨2027年世界盃資格賽，今（7日）上演關鍵對決。首戰不敵日本、陷入退無可退絕境的中華女足，今日交手歷史對戰紀錄佔優的越南隊，展現強大韌性，憑藉前鋒蘇育萱在第26分鐘的機敏頭槌補射破門，加上全隊下半場固若金湯的防守與VAR判決的驚險加持，最終以1比0力克越南。這場勝利讓中華女足成功搶下寶貴的3分積分，目前位居小組第二，掌握了挺進8強的主動權。

中華女足此役前壓力巨大，不僅首戰以0比2負於日本，且在兩隊過去9次交手中，越南以5勝2和2敗佔據上風。比賽第26分鐘，中華隊發動左路進攻，黃可欣與陳昱嫀完成精采二過一配合後，黃可欣橫傳給中場松永早姬。松永第一時間起腳射門擊中門楣彈出，此時埋伏在門前的蘇育萱在無人看管下，反應神速完成頭槌補射，幫助中華隊取得1比0領先。

領先後的中華女足在下半場受到越南隊猛烈圍攻。越南前鋒阮氏西陽與陳氏海玲多次攻入禁區試圖追平比分，但中華隊後衛張季蘭、蘇芯芸與門將王郁婷表現沉穩，多次化解險境。

比賽最高潮發生在傷停補時第96分鐘，越南隊在門前混戰中出現疑似犯規動作，裁判第一時間並未響哨，隨後進入VAR（影像助理裁判）檢視。在全場屏息以待下，最終判定並無12碼點球，中華隊成功守住1分領先直至終場哨響。

▲中華女足1比0擊敗越南女足。（圖／中華足協提供）

台灣日籍歸化好手松永早姬賽後記者會上特別用中文向球迷表達謝意：「我覺得很開心，今天比賽很重要，贏球讓我很開心。」而攻入致勝球的蘇育萱也語帶感動地表示，這場比賽能贏下來是大家展現了前所未有的耐心，力保球門不失是全隊共同努力的結果。

總教練查克摩爾賽後點評：「這是一場非常艱難的比賽，越南踢得非常好，我們在過程中遇到了許多艱難時刻。但我認為球員們配得上這場勝利，很高興能拿到這3分積分。」

今日不僅女足傳來捷報，棒球場上中華隊也以14比0大勝捷克。運動部部長李洋雖然人在東京，但聽到女足在澳洲傳來好消息也相當開心，「當然非常高興！每一位為國家爭取最高榮譽的國手，在賽場上都拚盡了全力，替女足戰勝越南強敵感到驕傲，希望她們能帶著這股氣勢在10日贏下印度，順利取得世界盃門票。」

中華女足獲勝後，目前在C組積分暫居第二。全隊預計於明日移動前往澳大利亞雪梨，準備於3月10日迎戰小組賽最後一個對手印度隊，爭取2027年女子世界盃的資格。