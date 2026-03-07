運動雲

>

李洋部長現場應援見證中華隊奪首勝　感謝費仔點燃東京巨蛋台灣人

▲經典賽中華隊出發東京行前記者會，運動部長李洋致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲運動部長李洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽 C組今日上演精彩對決，背水一戰的中華隊在東京巨蛋交手捷克隊，火力全面爆發，台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在第2局轟出震撼全場的滿貫全壘打，帶領中華隊一路狂奔，最終在第7局以14比0提前結束比賽，奪下本屆首勝，運動部部長李洋今日也再度現身球場，在看台上與萬名台灣球迷一同吶喊，賽後感性肯定選手們成功「釋放壓力、享受比賽」，並點名對費仔、張育成表現印象深刻。

中華隊在此役之前面臨2連敗壓力，今日打線變陣收到奇效，比賽進行至第2局，昨天對日本轟出界外全壘打的費爾柴德，這次把握住滿壘情打擊機會，掃出左外野滿貫砲，這記滿貫全壘打徹底點燃了東京巨蛋台灣球迷的熱情，最終中華隊也提前以14比0擊潰捷克收下勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到中華隊贏球，人在現場的部長李洋也相當興奮，「首先我還是要感謝所有為國家披上球衣的選手與教練，前兩場他們看起來背負了非常大的壓力，想要符合球迷的期待。很高興他們在第三戰解放了這個壓力，盡全力去享受比賽。希望明天對戰韓國時，大家也能維持這份拼勁，爭取最好的成績。」

至於印象最深刻的球員，李洋也點名就是敲出滿貫砲的費爾柴德，「他這三戰都有往左外野打出很像全壘打的球。那今天很棒，他今天終於打出了全壘打，一打就是一個滿貫砲，點燃了整個東京巨蛋台灣人的氛圍，我覺得非常令人印象深刻。」此外李洋也特別點名張育成是目前陣中最穩定的戰力，連續三場都有安打產出，是支撐中華隊進攻的核心。

身為前運動員、現任運動部部長，李洋此行全程陪伴中華隊征戰東京，現場有大批台灣球迷認出這位「金牌英雄」，紛紛爭相索取簽名與合照，面對大家的熱情，李洋也相當感動。

「身為前運動員，我很高興大家都還記得我。」李洋說道，「那現在身為運動部部長，我們可以培育更多的運動員讓民眾所喜愛，也希望說在未來我們運動部的政策帶領下，可以讓更多人參與到台灣的運動。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊費爾柴德李洋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

又輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂

又輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣10局5比4氣走韓國！8強還有希望

2中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

3古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

4東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

5東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

最新新聞

1韓媒：台灣未來成為「更可怕的球隊」

2蔡其昌燒聲：地獄爬出來的一場勝利

3陳冠宇為何都沒登板？王建民：用不到啊

4盛讚陳傑憲　李洋：不放棄精神代表中華隊

5林昱珉賽後才知歷史一勝：傑憲嘜哭

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366