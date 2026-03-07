李洋部長現場應援見證中華隊奪首勝　感謝費仔點燃東京巨蛋台灣人

▲運動部長李洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽 C組今日上演精彩對決，背水一戰的中華隊在東京巨蛋交手捷克隊，火力全面爆發，台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在第2局轟出震撼全場的滿貫全壘打，帶領中華隊一路狂奔，最終在第7局以14比0提前結束比賽，奪下本屆首勝，運動部部長李洋今日也再度現身球場，在看台上與萬名台灣球迷一同吶喊，賽後感性肯定選手們成功「釋放壓力、享受比賽」，並點名對費仔、張育成表現印象深刻。

中華隊在此役之前面臨2連敗壓力，今日打線變陣收到奇效，比賽進行至第2局，昨天對日本轟出界外全壘打的費爾柴德，這次把握住滿壘情打擊機會，掃出左外野滿貫砲，這記滿貫全壘打徹底點燃了東京巨蛋台灣球迷的熱情，最終中華隊也提前以14比0擊潰捷克收下勝利。

看到中華隊贏球，人在現場的部長李洋也相當興奮，「首先我還是要感謝所有為國家披上球衣的選手與教練，前兩場他們看起來背負了非常大的壓力，想要符合球迷的期待。很高興他們在第三戰解放了這個壓力，盡全力去享受比賽。希望明天對戰韓國時，大家也能維持這份拼勁，爭取最好的成績。」

至於印象最深刻的球員，李洋也點名就是敲出滿貫砲的費爾柴德，「他這三戰都有往左外野打出很像全壘打的球。那今天很棒，他今天終於打出了全壘打，一打就是一個滿貫砲，點燃了整個東京巨蛋台灣人的氛圍，我覺得非常令人印象深刻。」此外李洋也特別點名張育成是目前陣中最穩定的戰力，連續三場都有安打產出，是支撐中華隊進攻的核心。

身為前運動員、現任運動部部長，李洋此行全程陪伴中華隊征戰東京，現場有大批台灣球迷認出這位「金牌英雄」，紛紛爭相索取簽名與合照，面對大家的熱情，李洋也相當感動。

「身為前運動員，我很高興大家都還記得我。」李洋說道，「那現在身為運動部部長，我們可以培育更多的運動員讓民眾所喜愛，也希望說在未來我們運動部的政策帶領下，可以讓更多人參與到台灣的運動。」