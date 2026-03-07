巴西投手群控球大崩盤！單場破紀錄19次四死球　讓布瑞格曼創奇特紀錄

▲美國隊三壘手布瑞格曼4次四壞球與1次觸身球，達成單場5次靠保送上壘的驚人紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）預賽B組賽事在台灣時間7日於休士頓大金球場（Daikin Park）點燃戰火。美國代表隊在首場比賽展現強大的耐心與火力，終場以比15比5大勝巴西隊，順利奪下開門紅，美國隊隊長賈吉（Aaron Judge）在個人代表隊生涯的首個打席便擊出先馳得點的兩分全壘打；而巴西隊投手群則出現歷史性的控球崩盤，全場送出破紀錄的19次四死球保送，讓這場「美巴大戰」演變成一場罕見的保送大戰，還讓美國隊三壘手布瑞格曼（Alex Bregman）締造奇特紀錄。

美國隊靈魂人物的「法官」賈吉，今日在1局上隨即展現統治力，面對效力於日職西武獅隊的日裔巴西右投高橋波（Bo Takahashi），賈吉在1出局二壘有人的大好機會下，把握住0好3壞的絕對領先球數果斷揮擊，扛出一發擊球初速達 106.3英里（約 171.1公里），飛行距離達 405英尺（約 123.4公尺）的兩分砲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

5局上，美國隊第九棒圖朗（Brice Turang）擊出一記清空壘包的適時二壘安打進帳3分打點，將領先優勢拉開。隨後哈波（Bryce Harper）與安東尼（Roman Anthony）也在9局上補上安打鎖定勝局，美國隊全場雖然僅擊出10支安打，但憑藉著驚人的上壘率與串聯能力，最終仍以15比5大比分擊敗巴西。

巴西隊投手群控球全面崩盤，整場比賽送出了破大會紀錄的17次四壞球保送，加上2次觸身球，總計讓美國隊靠著19次四死球站上壘包。9局上，巴西投手更是壞球連發，單局送出5次四壞球、讓美國隊純靠保送就擠回3分，加上3安和滾地球得分一口氣狂丟7分。

這也讓美國隊三壘手布瑞格曼今日也創下一項奇特紀錄，他全場靠著4次四壞球與1次觸身球，達成單場5次靠保送上壘的驚人紀錄，整場比賽僅有一次擊球出局。

▲美國隊三壘手布瑞格曼靠著4次四壞球與1次觸身球。（圖／達志影像／美聯社）