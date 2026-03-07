神偷點又盜壘幫中華隊破蛋　鄭宗哲：大家就是很渴望得分

運動雲

▲中華隊鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊7日對戰捷克展開反攻，開路先鋒鄭宗哲首局第一打席就突襲短打成功上壘，讓捷克防線措手不及，也為球隊點燃攻勢。此戰他不僅成功策動開局攻勢，後續3打席都選到保送並跑回3分，成為中華隊進攻的重要推手。他坦言全隊目標很單純，「大家就是很渴望得分。」

談到首打席突襲短打，鄭宗哲透露那是自己的想法，「就是為了要上壘，這樣才有辦法有攻勢。」他認為球隊前兩場比賽缺少的正是這樣的攻勢節奏，「至少要有人先上壘，要有推進，也要先得分，這都是我們過去兩天沒做到的事情，我覺得就是要做，這樣才會贏。」

比賽中中華隊多次發動盜壘，甚至與費爾德爾（Stuart Fairchild）演出雙盜壘戰術。鄭宗哲表示，這些都是場上的判斷，「沒有特別指令，都是自己做的。目的就是要得分，要一直得分、要得很多分，也避免像上一屆那樣的情況發生。」

對於盜壘時機，他也提到賽前情蒐確實有觀察到對手投手的習慣，「情蒐影片有看到他們比較少牽制二壘，所以當站上二壘時就可以更大膽地跑。主要還是看場上情況，如果覺得這樣做會贏球，我們就做。」

此外，隊友費爾德爾在比賽中轟出滿貫全壘打，鄭宗哲也替他感到開心。他表示先前觀察到費爾德爾打擊時有些緊繃，「大家都很期待他，但前面吞了一些三振，看起來比較緊。那一發全壘打打出去，我覺得他也鬆了一口氣。」

面對背水一戰的局面，中華隊打線此戰展現強烈企圖心。鄭宗哲直言，全隊的目標其實很單純，「大家就是很渴望得分，覺得這樣做能贏球，就一直做。」

談到接下來的比賽心態，他的回答也相當直接，「很簡單，就是贏球。從現在開始準備明天，全力以赴去贏球。」

