東京巨蛋響《將軍令》！曾峻岳飆153K三振　球迷大合唱嚇到他

▲中華隊投手曾峻岳。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊7日對戰捷克，終結者曾峻岳在7局下接手登板，全場出場曲響起五月天《將軍令》，東京巨蛋瞬間湧現台灣球迷的大合唱，「喔～喔喔～喔喔～」響徹球場。他隨後火力全開，最快飆出153公里速球，送出三振並連續飆出150公里以上速球，完成3上3下。

曾峻岳在母隊富邦悍將主場新莊球場登場時，出場曲同樣使用《將軍令》，搭配球場燈光秀已成招牌橋段。這次在東京巨蛋登板，台灣球迷同樣用手機燈光與大合唱重現熟悉場景，讓他也直呼驚喜。

談到當下氣氛，曾峻岳說：「謝謝球迷，還有人用手電筒，自己也嚇到，東京巨蛋有這樣的場景，很謝謝球迷。」他也提到，能在這樣的氣氛中登板相當振奮。

談到這場比賽的準備狀況，曾峻岳表示，自己在來日本參加官辦熱身賽時就逐漸找回節奏，「準備就是再來日本官辦熱身賽就更快進入狀況。」至於球隊能夠搶下關鍵勝利，他也點出開局的重要性，「宗哲第一棒上去短打，讓打擊連貫起來，我們就想先把自己的事情做好，一步一腳印，把比賽拿下來。」

曾峻岳最後以三振收下7局下最後一個出局數，守住領先。不過談到當下心情，他仍相當冷靜，「今天丟完明天還要繼續比賽，準備好明天。」

值得一提的是，曾峻岳2023年亞冠賽在東京巨蛋對日本曾投0.2局失4分退場，過去在這座球場並沒有太好回憶。被問到是否有特別感受時，他淡定表示：「每天都會慢慢變好，不會因為今天狀況，而影響到明天。」