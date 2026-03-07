台式應援響徹東蛋！古林睿煬快哭了　韓媒好想知道是否明先發

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

中華隊7日在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組預賽以14比0提前7局扣倒捷克，拿下本屆賽事首勝。賽後投手古林睿煬談到球隊在前兩戰落敗後終於開胡的心情時直言，「我們沒有時間去悲傷」，並形容這場勝利對球隊來說就像一劑強心針。

古林這兩場都未出賽，預計明天將是「雙先發」其中一人。面對團隊今天拿下首勝，是否有哪一刻特別振奮？他直言，其實不只是某一支全壘打，而是整個球場氛圍都讓他很感動。

「我覺得不只那個全壘打欸。我覺得從第一場比賽到現在，我真的很謝謝台灣球迷把這裡變得像我們的主場，然後他們大聲加油，我每次聽到都覺得我快哭了。」古林睿煬感性表示。

球迷遠道而來的支持讓他特別有感，「真的很感動，所以就很希望我們可以有所表現，讓他們覺得來這一趟是很值得的，有顧到他們。」

前兩場比賽結果不如預期，直到今天終於贏球，古林認為，這場勝利對全隊士氣很重要，「今天大家表現超好。我覺得其實不用去在意表現好或不好，大家真的是盡最大的努力了，我覺得他們、我們值得大家的掌聲。」

記者進一步詢問，是否有種「贏球治百病」的感覺？古林直言，大家當然都希望有好的結果，「但人生就是這樣，也不可能一直都很順遂。所以我覺得我們要怎麼去看待我們面對的失敗。」

「我們也沒有時間去悲傷，因為比賽是一直來的。所以我覺得今天可以贏球是給我們很大的強心針，就是給我們很大力量。」古林表示。

賽後，韓國媒體分頭行動打聽中華隊隔天先發投手人選，不僅在場邊詢問台灣媒體，也在記者會上直接向總教練曾豪駒探詢。不過曾豪駒僅表示球隊已經設定好人選，尚未對外公布。

外界推測可能先發，對此古林睿煬表示，若明天對上韓國，會維持平常心面對，「我覺得就一樣，平常做什麼就做什麼。畢竟就是一場比賽，不用給自己太大的壓力。」至於對韓國的想法，他語帶信心表示，「很強啊，他們超強的，但我們也超強！」