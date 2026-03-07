陳傑憲自責坐板凳　費仔開轟狂比動作「大家會記住他的名字」

運動雲

▲中華隊陳傑憲傷後練球。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊7日在經典賽以14比0提前扣倒捷克，不僅終於拿下預賽首勝，更把東京巨蛋變成台灣主場。賽後陳傑憲直言，這幾場下來最讓他感動的就是台灣球迷，吶喊聲甚至比前一天日本隊出賽時還要更大聲；他也自責自己再板凳，談到費爾柴德轟出滿貫砲，他更有感而發地說，「我相信這次比賽結束後，大家、台灣人都會記住他叫什麼名字。」

中華隊前兩戰打得較為悶塞，此役首局就靠鄭宗哲、費爾柴德接連短打製造壓力，順利打開攻勢。陳傑憲在賽後受訪時表示，這正是團隊想展現的態度，既然前兩場進攻不順，那就想辦法先上壘，讓球隊能在第一局就開始得分、減輕後續壓力。

他特別點名鄭宗哲的表現，認為對方勝負欲非常強，懂得利用自己的頭腦、特長與腳程幫助球隊上壘，「讓我們在開局的時候，壓力就沒有那麼大。」而讓他更感動的，則是費爾柴德在那樣的情況下願意執行戰術、也能適時挺身而出，展現強烈求勝心。

陳傑憲說，坐在休息區看著隊友拚戰，自己也深受感染，很想為球隊多做些什麼，因此賽前也一一向先發球員提醒他們各自的優點，希望傳達「在場上你就是最好的、最棒的，不用畏懼什麼，背後還有板凳球員當後盾」這樣的訊息。他也感謝隊友把這場比賽打得這麼出色。

談到這場大勝是否讓球隊在「晚接午」的艱困賽程中稍微喘口氣，陳傑憲表示，大家其實從前一晚到今天早上睡眠都不足，但全隊仍在開賽時就迅速進入專注狀態，這一點很不容易。他也特別感謝教練團承受巨大壓力之下，仍給選手很大的空間與鼓勵，「教練團沒有放棄，選手就不會放棄。」

除了場上表現，東京巨蛋看台上的台灣球迷也讓陳傑憲印象深刻。他說，這三場比賽下來，最讓他感動的就是台灣人把東京巨蛋當成自己主場，氣氛就像台北大巨蛋一樣，甚至聲音比日本地主隊出賽時還要更大，「有些時候他們在喊的時候，其實自己都會起雞皮疙瘩。」他也坦言，自己坐在板凳上多少會有些自責，但現階段能做的，就是提醒隊友、幫助隊友、為隊友加油。

至於費爾柴德轟出滿貫砲後，陳傑憲在休息區不斷示意對方做出慶祝動作，也成為轉播鏡頭捕捉的焦點。他笑說，不管是誰在那樣的情況下轟出全壘打，他都會覺得像是自己打的一樣，因為大家是一個團隊。陳傑憲也盛讚費爾柴德本來就很有能力，只是比賽有時候存在運氣與不可控因素，而更難得的是，這位擁有大聯盟資歷的選手，能在短時間內快速融入中華隊氛圍，「不分你我」，讓他非常感謝。

關鍵字： 標籤:中華隊經典賽費爾柴德東京巨蛋陳傑憲

【枕頭縮水了...】狗狗硬要躺小抱枕上　整隻蜷縮成一團超萌XD

