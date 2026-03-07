運動雲

被台灣扣倒、三連敗遭淘汰　捷克內野手賽後不甘心地哭了

▲捷克隊總教練查丁Pavel Chadim向曾豪駒握手祝賀。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

在第六屆世界棒球經典賽（WBC）預賽C組於7日舉行的賽事，中華隊以14比0在第7局就提前結束比賽，大勝捷克代表隊，順利奪下本屆大賽的首勝，這場比賽雙方賽前皆為二連敗，而捷克隊在吞下這場敗仗後戰績來到三敗，已確定於預賽階段遭到淘汰，賽後捷克球員也忍不住留下不甘心的淚水。

台灣隊在前一天慘敗給日本隊後已陷入無路可退的絕境，此役首局便展現執念，靠著張育成的適時安打等攻勢先馳得點取得2分領先，到了第2局費爾柴德（Stuart Fairchild）更轟出震撼全場的滿貫全壘打，4局又補上適時安打，將比分差距一口氣拉開至8分。

台灣先發投手莊陳仲敖主投將近3局無失分，第二任投手林昱珉登板後也持續封鎖捷克打線，中華隊的火力隨後再度串聯，6局上在1出局滿壘的局勢下，靠著保送以及陳晨威的2分打點適時安打等攻勢一舉灌進5分，全場共敲出11支安打奪下14分，達成7局提前結束比賽的門檻。

而捷克隊前兩戰不敵韓國、澳洲，今天又遭中華隊扣倒，吞下三連敗後由於同組的澳洲隊已取得兩勝，且今晚日本與韓國之戰的勝者也將獲得第二勝，這使得捷克隊確定在C組預賽墊底淘汰，賽後內野手瑟文卡（Martin Červenka）更在場邊流下不甘心的淚水。

▲捷克內野手瑟文卡（Martin Červenka）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克內野手瑟文卡（Martin Červenka）。（圖／達志影像／美聯社）

即便如此，賽後雙方仍展現出令人動容的運動家精神，捷克隊總教練哈迪姆與台灣隊總教練曾豪駒熱情握手致意，互相讚賞對方的表現。

