林昱珉早知任務霸氣投2.1局　賽後一句「明天準備牛棚」引聯想

▲中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊7日以14比0提前扣倒捷克，接替登板的左投林昱珉投2.1局無失分，展現穩定壓制力。賽後談到這場投球任務，林昱珉透露，其實在來到球隊前一周左右，就已經知道自己這場比賽可能會登板，也提早掌握自己的任務內容。

林昱珉表示，因為這場有投球數限制，因此自己的備戰方向，就是更大膽攻擊好球帶，並盡可能用最少球數解決每一名打者。他認為，自己此役整體狀況不錯，不僅球數控制得算精簡，原本設定想投的位置也都有執行到。

此役林昱珉在3局下接替莊陳仲敖登板，先抓下1個出局數。4局下雖然一度被敲出安打，但隨後回穩連飆三振，並讓對手擊出滾地球化解危機。5局下他再投出3上3下，展現強勢內容，退場時完成2.1局無失分任務，最快球速來到151公里。

談到這場比賽是否能把贏球氣勢帶到下一戰，林昱珉表示，今天球隊整體氣氛非常好，而他自己就是專注做好本分，也希望能透過自己的表現帶動全隊士氣。

此外，面對場內大批台灣球迷熱情應援，林昱珉坦言相當感動。他表示，現場氣氛很像12強賽時一樣，有很多球迷進場支持，讓他很有感觸，「也很感動，就是他們沒有放棄，也可以在這邊繼續幫我們加油。」

至於被問到明天要怎麼準備時，林昱珉則簡短回應：「明天準備牛棚！」