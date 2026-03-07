運動雲

>

滿貫砲送媽媽！費爾柴德：代表母親的國家台灣是莫大榮幸

記者王真魚／日本東京報導

中華隊7日在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組預賽以14比0提前7局扣倒捷克，拿下本屆賽事首勝。其中外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）在2局上轟出滿貫全壘打，一棒替球隊拉開比分，也點燃全場氣氛。賽後他表示，能代表母親出生的國家台灣出賽是「莫大的榮幸」，他也把全壘打球拿回來，將送給母親作為禮物。

▲中華隊費爾柴德滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

費爾柴德此役敲出關鍵滿貫砲，談到代表台灣出賽的感受，他說，「這是非常莫大的榮幸，可以代表我母親出生的國家台灣。我覺得很棒，這裡每個人，從球隊、教練、職員到球迷，都給我許多愛與支持。」

對於那顆全壘打球，他透露最後順利拿回來，「聽說是一名日本球迷撿到，我拿了幾顆簽名球跟他交換，把那顆球換回來。」他也笑說，之後會把這顆球送給母親，「會給她，只是單純的禮物。」

事實上，費爾柴德前一天曾擊出一球一度以為是全壘打，讓他賽後想了很多。「昨天我以為我開轟，老實說想了很多。」但他表示自己很快調整心態，「今天我就不再去想那些，這是全新的一天，不要留在過去，只專注今天怎麼幫助球隊贏球。」

▲「費仔」費爾柴德國家隊首轟的全壘打球已經成功換回。（圖／中華隊提供）

他強調，自己上場時的想法很單純，「不要只想著自己，而是為了球隊去做自己能做的事情。」

談到那發滿貫砲帶來的影響，費爾柴德形容，「那支全壘打就像大谷翔平在日本打全壘打時日本球迷的心情一樣，感覺整個氣氛都被鬆開了。」他也希望球隊能把這場勝利的氣勢延續下去，「希望今天這場之後能好好備戰，因為明天還有更重要的比賽。」

費爾柴德也提到台灣球迷帶來的力量，「球迷真的很瘋狂，他們大批飛過來支持我們。就算是在日本比賽，我覺得支持我們的球迷也沒有輸，給我們很多支持和能量。」

即使中華隊前兩場比賽未能拿下勝利，他表示球迷仍然持續力挺，「雖然前兩場結果不是我們想要的，但球迷今天還是來到現場，給我們滿滿的支持。」

面對「晚接午」的密集賽程，他坦言有些疲勞，「老實說有點累，昨天比賽結束比較晚，今天很快就要準備。我盡可能多睡覺，然後喝很多咖啡，所以有準備好。」

此外，他的家人這次特地飛到日本觀戰，他對此十分感激，「對我的家人來說，跑這麼遠來看我打球是一段很長的旅程，我真的很感謝他們。今天能打出一場好表現給他們看，感覺非常棒。」
 

