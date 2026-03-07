6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

記者王真魚／日本東京報導

中華隊7日在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組預賽以14比0提前7局扣倒捷克，拿下本屆賽事首勝。賽後總教練曾豪駒表示，這場比賽是全隊「勢在必行」的一戰，並感謝現場台灣球迷的支持；談到投手調度時，他透露林昱珉的登板其實早在賽前就已設定，而明天對韓國的先發投手也早已規劃好。

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

曾豪駒賽後首先感謝台灣球迷帶來的力量，「先感謝全場台灣球迷，因為他們給我們力量，這場我們勢在必行，就是想把這一場贏下來。」他也坦言，球隊前兩戰不順，因此全隊重新回到最基本的作戰思維。

「一開始大家就在講，這幾天不順利要怎麼從最基本的作戰開始，包括選球等細節。大家有一個共識，就是怎麼讓團隊更加凝聚，每個人做好自己的本分跟任務，才有辦法創造今天這場比賽的價值。」

此戰先發投手莊陳仲敖主投2.2局退場後，教練團在6比0領先情況下派出林昱珉登板，此調度也引發討論。由於林昱珉今天球數已達規定，明天需休息一天，等同台韓戰將少一重要投手戰力。

曾豪駒表示，賽前就已規劃由莊陳仲敖先發，希望他能以穩定表現吃下局數，為球隊打好開局，至於林昱珉，同樣也是原本就安排好的計畫。

「這場比賽在開賽前就設定好由莊陳仲敖先發，希望他發揮穩定度、多吃局數，他也把任務完成。以開局投手來講，他表現非常穩定，我們也在一開始就拿到分數，讓他的任務可以延續到後面，玉米也是一開始就設定好的，這場對我們來說是非常重要的勝利，希望可以把這樣的感覺延續到明天」曾豪駒說。

展望隔天對韓國的關鍵戰役，曾豪駒直言球隊已沒有退路，「的確，明天的比賽對我們來說就是最後一場，我們一定要拿下勝利，也沒有退路。」

他強調球隊會全力以赴，先發投手同樣早已規劃完成，「明天先發投手是設定好的，每個人把自己的任務做好、掌握細節，是我們想要看到的。選手要清楚什麼時候該做什麼，這是今天看到好的地方，希望明天繼續努力。」

由於莊陳仲敖與林昱珉都已在此役登板，兩人球數都達大會規定，明天不會再上場。對韓國的先發人選自然縮小範圍，預計是由古林睿煬、林維恩擇一。