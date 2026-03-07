「全場狂喊WU」吳念庭聽到了　費仔滿貫砲最激動「他連3天開轟」

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊7日在世界棒球經典賽以14比0提前扣倒捷克，賽中除了打線全面爆發外，7局上吳念庭代打登場時，也成為全場矚目焦點。當現場廣播特別拉長「Wu」的尾音，全場球迷隨即齊聲高喊「WU」，而吳念庭也立刻敲出安打，用表現回應球迷熱情。

▲中華隊吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）

賽後談到場上最激動的時刻，吳念庭表示，自己印象最深的是費爾柴德轟出滿貫全壘打的那一球。他說，費爾柴德其實已經連續3天都展現出全壘打火力，只是前幾次都不是界內球，因此看到他終於把球轟進場內，大家都很替他開心。

吳念庭也認為，這場比賽對全隊士氣有很大幫助。他表示，球隊好像從鄭宗哲上壘開始就慢慢打開節奏，接著張育成敲安之後，整體攻勢也跟著串連起來，大家的感覺都被帶動起來了。

儘管這場拿下大勝，吳念庭仍強調，預賽還有最後一場比賽，全隊最重要的任務，就是把這場比賽累積的氣勢延續下去。他說，希望能藉由這場比賽的好表現，讓大家在下一戰把所有力量都用出來，全力拚戰。

談到現場球迷熱烈應援，吳念庭直呼，整個氣氛很像在台北大巨蛋打主場，從首戰對澳洲開始就已經有這樣的感覺。他也相信，接下來球迷會更加踴躍進場，繼續為中華隊加油。

至於全場高喊「WU」的聲音，吳念庭笑說，有啊就，好像只有在日本才會有這種事情發生，我覺得蠻蠻懷念的，剛好今天有打一次安打就還不錯。」

中華隊在大勝捷克後重振士氣，吳念庭的代打安打和全場「WU」聲，也成為這場比賽另一個令人印象深刻的畫面。