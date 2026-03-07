運動雲

彭政閔曝中華隊首勝「鬆開了」　對韓國先等情蒐報告再應對

▲中華隊打擊教練彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊打擊教練彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊7日在世界棒球經典賽以14比0提前扣倒捷克，拿下預賽首勝，也替接下來對韓國的關鍵一戰注入信心。賽後打擊教練彭政閔表示，球隊在這場比賽中明顯打得更放鬆，大家的心情也終於「鬆開了」。

彭政閔受訪時談到，針對前一戰面對變化球的狀況，賽後就有和教練團持續討論，而這場比賽剛好對手球路相對較快，因此打者在策略上仍以反向思考、耐心選球為主，也收到不錯效果。

彭政閔表示，這場比賽的氛圍和前兩戰面對澳洲、日本時有些不同，球員在場上的感覺也比較釋放，「感覺上大家的心情是整個被鬆開的感覺。」他認為，這場勝利對球隊而言不只是比分上的大勝，更重要的是幫助全隊找回信心與節奏。

不過彭政閔也強調，這一場比賽打完後，真正重要的還是下一戰。他指出，明天還有更關鍵的比賽，全隊必須盡快把注意力轉向韓國隊，持續做好準備。

談到接下來如何應付韓國隊投手群，彭政閔坦言，韓國投手這幾年整體強度一直都很不錯。至於具體策略，他表示球隊回去之後還會先召開情蒐會議，等情蒐報告出爐後，再進一步討論該如何應對，希望幫助打者做好更完整準備。

關鍵字： 中華隊彭政閔棒球經典賽捷克韓國

