捷克隊背景掀熱論！「球員斜槓炸」全場跪了：值得敬佩

▲捷克隊投手Novak。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）掀起相關討論，其中，有人發現捷克隊的背景相當特別。球隊成員多數並非全職職業球員，有消防員、神經科醫生、電機工程師或業務代表，平時還要正常上班，只有周末才在半職業聯盟打球，令許多人直呼敬佩，「還闖進WBC會內賽真的太強。」

有網友在Threads表示，許多球迷打開電視時，可能完全不認識捷克隊的球員，「這很正常，因為他們昨天可能還在上班打卡。」他指出，隊中有人是消防員、神經科醫生或電機工程師，棒球對他們而言不是主要職業，而是最認真的副業。就有球迷敬佩道，要是自己出社會這麼多年還要回去打棒球，可能要先吃一箱保健食品才敢走進球場，「敬佩捷克他們的運動家精神！」

多數人都相當佩服這種「斜槓國家隊」，「上一屆捷克表現也很好，這種半業餘球隊真的值得敬佩。」「捷克球員就是平常上班，假日在河濱公園打球的大叔，結果一路打到代表國家參加WBC。」「捷克的運動風氣盛，最受歡迎與關注的是足球與曲棍球，所以組成國家隊打WBC真的很厲害喔！」

還有球迷指出，「捷克的實力真的有在上漲，上次跟這次的實力差很多，希望未來能進八強，我就不相信大聯盟沒有一個人沒有捷克血統。」「我記得上一屆還有一位投手把大谷翔平三振，賽後他好像還有跟大谷翔平合照」、「他們目前兩場都打得不錯，昨天跟韓國還能有多次攻勢，很有企圖心。」「投手最快球速145，其餘落在130、140左右，我是覺得他們超猛的。」