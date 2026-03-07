捷克7局提前遭台灣扣倒　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

▲捷克隊總教練查丁（Pavel Chadim）向曾豪駒握手祝賀。（圖／記者林敬旻攝）。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組7日早場預賽由中華隊交手捷克隊，賽前同樣都是0敗2勝，但中華隊此役展現強大火力，最終以14比0於7局提前結束比賽，順利奪下本屆大賽首勝；捷克隊則在吞下3連敗後，確定無緣晉級複賽。賽後，捷克總教練查丁（Pavel Chadim）在受訪時並未因慘敗而沮喪，反而對中華隊展現的專業態度與實力給予極高評價，也表示很開心中華隊是有點「忌憚」捷克隊的感覺。

即便面臨提前結束比賽的失意結局，捷克代表隊仍展現了令人動容的運動家風度，當中華隊在場內慶祝首勝時，捷克球員並未先行離場，而是在休息區靜候，隨後全體整齊劃一地向一壘側看台的球迷脫帽致意並深深一鞠躬，台灣隊總教練曾豪駒也隨即與捷克主帥查丁在場邊熱情握手與擁抱，這一幕象徵了棒球運動中跨越國界的尊重與情誼。

針對中華隊此役派出最強陣容，查丁也提出看法，「我認為他們準備得很好，也做了非常多的情蒐與研究。我想說的是，如果像這樣的球隊，像是衛冕的世界冠軍（指2024年12強賽冠軍），在第一局就保送我們的第三棒打者，那其實並不是一種壞的感覺，某種程度上來說，這代表像這樣強大的球隊，在比賽一開始其實是有點忌憚我們的。」

▲捷克總教練查丁（Pavel Chadim）上前恭喜曾豪駒奪勝。（圖／記者林敬旻攝）

而查丁在受訪中將這三場比賽的意義提升到了更高的層次，他感性地呼籲世界應以運動競技取代衝突，「如果運動可以取代世界上的戰爭，如果國家之間的競爭能夠透過運動來表現，那麼我認為運動就扮演了非常偉大的角色。我非常享受這三場比賽。如果運動——特別是棒球——可以取代戰爭，我們其實在世界很多地方都能看到這樣的意義。我很開心，也很享受這些比賽。這不只是球場裡的人在享受，全世界的人都能一起感受到這份樂趣。」