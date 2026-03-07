「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意　賽後笑曝教練提醒沒ABS

▲中華隊投手莊陳仲敖。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

中華隊7日在世界棒球經典賽（WBC）C組預賽以14比0提前7局扣倒捷克，拿下本屆賽事首勝。先發投手莊陳仲敖主投2.2局無失分完成任務，不過首局出現一段有趣插曲，他在投球過程中拍了一下頭，似乎想示意挑戰好球帶，賽後坦言當下「一度忘記經典賽沒有ABS（電子好球帶）挑戰制度」。

莊陳仲敖此役先發2.2局，被敲2支安打，送出4次三振、1次保送，沒有失分，共用55球，其中39顆好球，順利完成先發任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首局面對捷克打者赫盧普（Marek Chlup）時，雙方纏鬥多球後形成保送，過程中莊陳曾拍了一下頭，看似有意示意挑戰好球帶判決，這個畫面也被轉播捕捉到。

談到當時的情況，莊陳笑說，開局確實想挑戰，但自己也忘記沒辦法挑戰，「情續有一點上來，不太滿意那個好球帶。」退場時，教練提醒他沒有挑戰，「我才想到自己可能太衝動。」

莊陳表示，隨後很快把注意力拉回到投球上，「就是專心面對下一個打者，把自己的節奏找回來。」

中華隊打線此役火力全開，1局上先馳得點，2局再靠費爾柴德（Stuart Fairchild）滿貫全壘打拉開比分，最終以14比0提前7局結束比賽，投手群也順利守住勝果。

莊陳表示，隊友早早取得分數，也讓自己投起來更穩定，「前兩天中華隊沒有拿下勝利，希望今天先發選手盡量去搶勝，就像費仔今天跳出來敲了一發滿貫砲，對我們非常有利，對自己表現也還可，不過第二局，對自己投球位置就沒那麼滿意。」