中華隊7局扣倒捷克！找回火力14分完封大勝　晉級8強劇本曝光

▲中華隊7局提前扣倒捷克。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2025年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽戰況進入白熱化階段。中華隊在首戰以0比3不敵澳洲、隨後又以0比13慘敗給日本後，一度被逼到懸崖邊緣。然而，7日對戰捷克的關鍵一役中，中華隊展現強烈求勝意志，在打線火力全開還有投手群輪番壓制下，提前在第7局就以14比0結束比賽，順利奪下本屆賽事首勝。雖然目前1勝2敗的處境依舊艱難，但這場完封大勝不僅穩住軍心，更讓中華隊在理論上保有搶進8強的最後希望。

回顧分組形勢，中華隊在吞下兩敗後，分組第一的位置幾乎宣告提前出局，目前唯一能拚搏的目標鎖定在分組第二。今日對捷克的這場大勝，是將戰績拉回競爭行列的必要條件，但這並不代表晉級之路已平坦。若中華隊想在1勝2敗的絕對劣勢下翻身，關鍵在於最後一戰對決韓國必須全力求勝，將戰績拉回2勝2敗，才有辦法將晉級的懸念留到最後一刻。

若要達成逆襲，最理想的劇本是形成「三隊互咬」的混戰局面。簡單來說，必須建立在「日本隊一路全勝拿下分組第一」的前提下，中華隊先後連贏捷克與韓國，同時韓國還必須擊敗澳洲，若屆時澳洲、韓國與中華隊互有勝負，且三隊戰績同為2勝2敗，晉級資格將依照WBC官方規定，進入更為殘酷的數據比序。

依照賽事規則，若三隊以上戰績相同且無法靠直接對戰分出高下，首先比較的將是互咬球隊之間的「失分率」，即失分數除以守備出局數，隨後才是自責分率與打擊率，極端情況下甚至可能採取抽籤。

而中華隊目前仍處於「背水一戰」狀態，但透過今日對戰捷克的強勢表現，只要中華隊8日最後一戰擊敗韓國，並靜待另一頭戰局的結果，這齣從谷底翻身的逆轉劇本，就仍有機會在賽場上演出。