台捷戰前台南Josh「捷克隊分析文」曝！球迷朝聖：謝國師

▲中華隊投手莊陳仲敖退場。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

常分析棒球賽事的YouTuber「台南Josh」，因過去多次分析出現「反指標」效果，被封為國師。他近日發文談到捷克隊，看完兩場比賽後，認為捷克無論投手、打擊或守備都不差，是一支很有競爭力的球隊。不過今（7）日中華隊「晚接午」迎戰捷克，以14比0獲勝，掀起球迷朝聖他的貼文，引發熱論。

台南Josh 6日在臉書表示，自己看完捷克隊的兩場比賽後，對這支隊伍印象不錯，「看完兩場捷克的比賽，不管是投手、打擊、守備其實都不差，完全是一支有競爭力的球隊...」。

結果短短幾句評論，看似平實的分析，在今日中華隊「晚接午」迎戰捷克隊並取得大幅領先後，引來球迷朝聖，紛紛以「國師發功」的梗回應，「捕手配球已經亂了，謝謝你」、「謝謝你，（中華隊）滿貫砲」、「真的玄」、「你多誇一點。」

敲碗國師繼續誇「改成韓國再水一篇」

有球迷則打趣，希望Josh能「多誇一點」，讓所謂的神秘力量繼續發揮，「謝謝國師，韓國麻煩再開示一下」、「今晚韓國需要架總大力誇讚其戰力」、「拜託全文複製貼上，改成韓國今天再水一篇」、「感謝國師開示讓Team Taiwan開胡，期待晚點國師講解推崇韓國隊投打狀況。」

另外，也有人認真討論捷克隊實力，指出這支球隊確實不容小覷，「捷克一直都不差吧」、「揮棒很棒，而且Power不錯」、「WBC沒有弱隊」，還有人提到捷克球員多半還有其他職業，「平常上班，下班練球，這才是棒球迷人的地方。」

