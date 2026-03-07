運動雲

東京巨蛋變台灣主場！球迷嗨跳波浪舞　CT Amaze驚喜熱舞開場

▲▼ 台灣球迷把東京巨蛋變主場 。（圖／記者王真魚攝）

▲台灣球迷把東京巨蛋變主場 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事7日由中華隊對捷克，現場湧入大量台灣球迷應援，球場內外都瀰漫熱烈氣氛。賽前不僅有台灣啦啦隊登場表演帶動氣氛，比賽中段更出現壯觀的「波浪舞」，在台灣應援團帶動下繞行東京巨蛋超過3圈，讓整座球場嗨翻。

比賽開始前，來自中華職棒6隊組成的啦啦隊團隊 CT Amaze 率先登場。12名啦啦隊女孩在三壘側球迷區前方排成一列，身穿藍色上衣搭配白色短褲帶來活力舞蹈，替中華隊加油打氣。雖然整段演出不到10分鐘，但仍吸引不少球迷拿起手機拍攝，現場氣氛瞬間升溫。

▲▼ 中華隊啦啦隊CT Amaze 。（圖／記者王真魚攝）

▲▼ 中華隊啦啦隊CT Amaze 。（圖／記者王真魚攝）

▲▼ 中華隊啦啦隊CT Amaze 。（圖／記者王真魚攝）

東京巨蛋當天人氣爆棚。日本主播袴田彩會也在社群分享現場畫面，表示距離日本隊比賽開打還有約7小時，球場周邊就已經擠滿人潮，官方商品區更排起長長隊伍，讓她忍不住驚呼「這個時間人也太多了吧！」。由於當天白天進行的是中華隊對捷克之戰，但球場依舊湧入滿場球迷，就連美國媒體記者也對現場熱度感到驚訝。

比賽進行到5局上、捷克進攻前，看台更出現壯觀波浪。在台灣應援團帶動下，波浪從三壘側看台開始，順時針一路傳遞到左外野與右外野，先繞完整整一圈，接著第2圈、第3圈接續展開，最終持續到約3圈半才停下。直到捷克隊開始進攻，波浪才逐漸結束。

中華隊前兩戰吞下2連敗，此役背水一戰。開賽後中華隊率先得分，也讓現場氣氛更加沸騰，台灣球迷的應援聲浪不斷，讓東京巨蛋宛如「台灣主場」。

▲▼ 台灣球迷把東京巨蛋變主場 。（圖／記者王真魚攝）

▲▼ 中華隊啦啦隊CT Amaze 。（圖／記者王真魚攝）

▲▼ 台灣球迷把東京巨蛋變主場 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 中華隊WBC林昱珉先發投手韓台大戰2026WBC2026WBC中華隊

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

﻿

