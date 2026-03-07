快訊／台韓大戰明開打！古林睿煬先發扛晉級希望

運動雲

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

中華隊8日將在世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組預賽迎戰韓國，這場比賽攸關晉級命運。雖然中華隊尚未揭曉先發人選，不過大會官網已經率先公布，預計將由「火球男」古林睿煬先發登板，扛下關鍵一戰重任。

中華隊在7日對捷克之戰投手調度也透露布局。先發投手莊陳仲敖主投2.2局退場後，教練團在6比0領先情況下派出林昱珉登板。由於莊陳仲敖與林昱珉都已在此役登板，兩人球數都達大會規定，明天不會再上場。隔天對韓國的先發人選自然縮小範圍，最終由古林睿煬扛下先發任務。

古林睿煬2月下旬在台北大巨蛋對戰「自家人」日本火腿鬥士先發展現壓制力，首局僅用14球就連續三振水谷瞬、萬波中正與雷耶斯，最快球速飆到156公里。整場主投3局用46球，被敲2支安打、失1分，送出5次三振。

今天賽後，古林睿煬被問及若明天對上韓國的想法，他當時表示，會維持平常心面對，「我覺得就一樣，平常做什麼就做什麼。畢竟就是一場比賽，不用給自己太大的壓力。」由於韓國對日本之戰正在進行，預計賽後才會宣布對台灣先發人選。

前兩場比賽結果不如預期，直到今天終於贏球，古林認為，這場勝利對全隊士氣很重要，「今天大家表現超好。我覺得其實不用去在意表現好或不好，大家真的是盡最大的努力了，我覺得他們、我們值得大家的掌聲。」

記者進一步詢問，是否有種「贏球治百病」的感覺？古林直言，大家當然都希望有好的結果，「但人生就是這樣，也不可能一直都很順遂。所以我覺得我們要怎麼去看待我們面對的失敗。」

「我們也沒有時間去悲傷，因為比賽是一直來的。所以我覺得今天可以贏球是給我們很大的強心針，就是給我們很大力量。」古林表示。

球迷遠道而來的支持也讓他特別有感，「真的很感動，所以就很希望我們可以有所表現，讓他們覺得來這一趟是很值得的，真的很謝謝台灣球迷把這裡變得像我們的主場，他們大聲加油，我每次聽到都覺得我快哭了。」

