不斷更新／搶攻！林家正長打、陳晨威高飛犧牲打　中華隊9比0領先

▲中華隊鄭宗哲回本壘得分。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊預賽0勝2敗，7日「晚接午」迎戰捷克，莊陳仲敖掛帥先發，首局攻下2分，費爾柴德2局上滿貫砲，6比0領先。莊陳仲敖2.2局投球任務結束，無失分，換上林昱珉接替。4局上張育成適時安打2打點進帳，拉開至8比0。5局上1出局後，林家正二壘安打，江坤宇適時安打，陳晨威擊出左外野高飛犧牲打，中華隊又得分了，拉開至9比0。

1局上，鄭宗哲靠著突襲短打與快腿衝上一壘，立刻引爆全場歡呼。費爾柴德也連續以短打施壓，造成捕手傳三壘失誤，中華隊先馳得點，終結連續16局未得分的窘境，首局就成功破蛋。接著張育成敲出連3戰安打，再添1分。



莊陳仲敖1局下登板，遭到瓦夫拉（Terrin Vavra）二壘安打保送，回穩三振，與赫盧普（Marek Chlup）纏鬥9球形成保送，過程中他似乎對好球有意見想「挑戰」示意拍了一下頭，不過忘記經典賽規則尚未好球帶挑戰制，不過未受影響再飆兩次三振，化解危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊費爾柴德滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 費爾柴德 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 費爾柴德 。（圖／記者王真魚攝）



2局上林家正、江坤宇接連滾地球出局，陳晨威掃出中外野安打，並展開盜壘攻勢，鄭宗哲選到保送上壘，捷克投手暴投攻佔二、三壘，宋晟睿又保送，滿壘時刻費爾柴德轟出滿貫砲，6比0領先。前一天界外全壘打，費爾柴德稍早賽前記者會談及該打席說「那應該是界內！即使裁判不認為」，今天他打出貨真價實的滿貫全壘打，而且鄭宗哲在他打出去瞬間高舉雙手直接認定全壘打。工作人員馬上請費仔簽球，希望可以換回那顆全壘打球，這是他經典賽生涯首轟。

▲中華隊投手莊陳仲敖。（圖／記者林敬旻攝）

莊陳仲敖2局下穩守，飆三振後，讓對方敲出左外野飛球，兩出局後挨安打，再以右外野飛球結束半局。3局上中華隊兩出局後林家正保送上壘，捷克選擇換投，由杜費克（Tomas Duffek）接替諾瓦克（Jan Novak）止住攻勢。

莊陳仲敖3局下先分別以飛球、滾地球製造兩出局，隨後投出觸身球保送退場，合計2.2局，奪4K、1保送，雙安，完成任務。

4局上1出局後，鄭宗哲又選到保送，三打席全上壘，瞬間盜壘衝上二壘，宋晟睿遭到三振，費爾柴德登場迎接全場歡呼，1好3壞故意保送，他與鄭宗哲再度合作展現破壞性，演出雙盜壘，張育成適時安打2打點進帳。



林昱珉4局下續投，被安打後，先回穩飆三振，再被敲安打，又回穩飆K，飆最快球速150公里，讓對手擊出滾地球，化解危機。

5局上1出局後，林家正二壘安打，江坤宇適時安打，陳晨威擊出左外野高飛犧牲打，中華隊又得分了，拉開至9比0。

▲中華隊張育成。（圖／記者林敬旻攝）

中華隊目前戰績0勝2敗，先是以0比3不敵澳洲，接著又以0比13敗給日本，打線兩場合計僅4支安打，仍在等待本屆經典賽的第一分。接下來面對捷克與韓國兩戰都必須全力搶勝，並期待各隊戰績形成「互咬」局面，才有機會以2勝2敗晉級；若再吞敗，則可能落入分組墊底、必須重新參加資格賽的局面。

