日韓大戰「韓國先發派他」！棒球迷分析：看來要決戰台灣了

▲韓國隊高永表。（圖／中華棒協提供）



記者鄺郁庭／綜合報導

世界棒球經典賽C組預賽今（7日）晚場將上演日韓大戰，雙方先發投手名單已正式公布，南韓由高永表掛帥，日本則推出菊池雄星應戰。消息一出立刻在PTT掀起熱議，不少人直覺認為，南韓這個安排像是把重兵留到後面，準備把主力投手戰力留著對付台灣與澳洲。

原PO在PTT的Baseball板發文，「WBC日韓戰先發：菊池雄星 VS 高永表」為題發文，世界棒球經典賽C組分組預賽今天晚場將由韓國隊交手地主日本隊，雙方先發投手已正式公告，韓國隊推出高永表，日本隊則是派出菊池雄星，原PO最後還笑稱「表哥出來了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，球迷第一時間都把焦點放在南韓的投手調度，不少人認為這並不是最強應戰陣形，因此紛紛猜測南韓已經盤算好後續賽程，想把更重要的投手資源留給另外兩場關鍵戰役。

還有不少人都把矛頭指向南韓疑似「抓放」，像是「韓國放推了？」「看來是要決戰台灣了」、「笑死，韓國也會對日本放推」、「當然是抓台灣跟澳洲啊」；也有人直接點出賽程考量，「輸台灣還是可能晉級，輸澳洲100%不能晉級」、「韓國現在反而是對澳洲重於對我們。」

面對日本隊，高永表表示，「就算我再怎麼擔心大谷，我也不會突然投出150公里的球，我會順其自然，按照本能去投球。」在中華隊慘敗日本之後，韓媒普遍認為，台日戰不只是一場比賽結果，更像是提前替韓國敲響警鐘。