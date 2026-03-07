運動雲

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）在東京巨蛋開打，中華隊投手林詩翔也迎來生涯重要時刻。當他的名字被現場以英文唱名時，球場內響起特別的出場曲，這一刻格外動人。

▲中華隊投手林詩翔。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手林詩翔。（圖／記者林敬旻攝）

林詩翔的出場曲〈O radiw no Madawdaw〉（麻荖漏之歌），改編自臺東成功鎮阿美族傳統古調，由他的姊姊親自創作與改編。歌曲融合原住民文化元素，希望在他登板時帶來安定力量與家人的陪伴，同時也寄託對外公的思念與紀念

這次經典賽登板，對林詩翔而言別具意義。他的棒球之路並非一帆風順，過去曾歷經自培身份未轉正、選秀落選，曾在高中時期因為出賽機會有限而轉學。一路走來，他靠著持續訓練與自我要求，一步步為自己爭取機會，如今終於站上世界級國際賽舞台。

本屆經典賽中，林詩翔已兩度登板。對澳洲之戰，他在比賽後段上場，投1局用14球面對4名打者，被敲1支安打但沒有失分；昨晚對日本之戰，他在第7局登板，只用1球就抓下1個出局數。兩場比賽都順利完成任務。不過依照WBC投手使用規定，即使兩場投球數都未達30球，仍需休息一天，因此今天確定不會再登板。

▲中華隊投手林詩翔。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手林詩翔。（圖／記者林敬旻攝）

首次站上經典賽舞台，林詩翔特別提醒自己保持冷靜。他坦言，「盡量不要讓自己太亢奮，因為太亢奮反而會變成壓力，身體也會比較緊繃。」過去他曾在台灣比賽時因為過度興奮影響投球節奏，因此這次來到東京巨蛋，他刻意讓自己維持專注的心態。

談到投球策略，林詩翔說其實很簡單，「不用去分打者是誰，就分左打右打，看跑者，然後全力把球丟出去。」

對於不同球隊打者的風格，他也有自己的觀察。「澳洲打者比較偏美式，很多是力量型；日本隊的話，每一個上來能力都很強。」面對世界級打者，他強調自己的心態，「我就是抱著『我不要輸給你』的想法去對決。如果帶著害怕的心情上去，可能連球都不敢丟。」

能夠在國際舞台穩定發揮，他也感謝教練團的幫助，「每一位教練都有給我很多建議，把他們以前的經驗分享給我，剩下就是看我自己怎麼在場上消化，然後表現出來。」

當被問到在東京巨蛋聽到姐姐創作的出場曲時的感受，林詩翔則笑說，「其實感覺就像在台灣打球一樣。」他也提醒自己不要因為舞台不同而改變節奏，「只要節奏改變，表現就可能會有落差，所以我會盡量維持平常比賽的模式。」

趙露思放棄擺攤了！　算完利潤後認清：我不是那塊料

﻿

