臺灣史上第一位WNBA選秀球員來了！「女版林書豪」來台開訓練營

▲WNBA台裔女籃好手陳紫柔（Kaitlyn Chen）遭到金州女武神釋出。（圖／達志影像／美聯社）

▲WNBA台裔女籃好手陳紫柔（Kaitlyn Chen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台裔籃球好手、現役 WNBA 球員 Kaitlyn Chen （陳紫柔）於近期抵達台灣，並於3月10日舉辦「2026 Kaitlyn Chen Basketball Training Camp」公益籃球訓練營，親自指導台灣基層女籃選手，分享她從美國大學籃球到職業舞台的訓練理念與比賽經驗，將自身後衛經驗傳承至臺灣女籃基層，鼓勵更多球員追逐籃球最高殿堂，3月11日也將前往新竹御嵿攻城獅主場欣賞TPBL例行賽事，感受最佳主場五連霸的魅力。

作為台裔背景的女子籃球員代表之一，陳紫柔近年在美國籃壇持續寫下亮眼紀錄，她曾效力於Princeton University 女子籃球隊，並帶領球隊三度奪得常春藤聯盟冠軍與三座聯盟錦標賽最有價值球員（MVP）。2023 年她更獲選為常春藤聯盟年度最佳球員。之後她轉學至 University of Connecticut（UConn），大學生涯共傳出494次助攻、累積1553分，並隨隊奪下 NCAA Women's BasketballTournament 冠軍，成為史上首位贏得NCAA女子籃球冠軍的台裔球員。

憑藉穩定的控球能力與高籃球智商，她在2025年WNBA選秀中被金州女武神（Golden State Valkyries）選中，成為台灣史上第一位踏上WNBA舞台的台裔球員之一，也讓更多亞洲與台灣球迷開始關注女子籃球的發展。

此次來台舉辦訓練營，Kaitlyn Chen 特別希望將自己在美國籃球體系中累積的經驗分享給台灣年輕球員。她表示，現代籃球對於後衛的要求不僅是控球與得分能力，更重要的是 閱讀比賽、掌握節奏以及在高速對抗中做出正確決策。她也鼓勵年輕後衛培養全面能力，包含防守壓迫、組織能力以及領導隊友的能力。

訓練營將邀請莊敬高職女籃、永平高中女籃 、民族實中女籃以及永和國中女籃 球員共同參與，活動將由陳紫柔親自設計並帶領完整訓練流程，內容結合NCAA與職業層級的訓練方式，著重於控球節奏、擋拆閱讀以及臨場決策能力的培養，協助球員建立更完整的後衛思維。

除了場上訓練之外，活動也將安排互動交流時間，讓參與球員能與陳紫柔近距離對談。她將分享自己從常春藤學校球員、到加入頂級籃球名校，再到進入職業聯盟的過程，以及如何在高度競爭的環境中保持自信與持續進步。

主辦單位挺悍賽事行銷表示，希望透過此次公益籃球訓練營，讓台灣基層女籃球員有機會接觸國際級訓練觀念，同時也促進台灣與國際女子籃球文化的交流，並鼓勵更多年輕女孩勇敢追逐籃球夢想。

關鍵字： 陳紫柔WNBA台裔球員女籃籃球訓練

5波多黎各單局灌5分完封哥倫比亞

