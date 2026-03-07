陳傑憲準備好了！手指骨裂練打仍開轟3發：疼痛難免在可控範圍

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊隊長陳傑憲首戰對澳洲遭觸身球擊中手指，造成骨裂，前一戰對日本全程在板凳待命。不過經過一天休息後，他7日重新回到球場練打，還轟出3發全壘打，展現強烈求戰意志。他受訪時坦言，現在的揮擊方式和過去不太一樣，疼痛感仍在，但仍在可控制範圍內，對目前身體狀況感到滿意。

▲中華隊陳傑憲傷後練球。（圖／記者林敬旻攝）

現階段和過往打擊方式可能有點不同，陳傑憲表示，「自然有它的攻擊方式，跟平常可能真的不太一樣。疼痛感難免存在，但至少還在可控制範圍內，「所以我自己還蠻滿意目前身體狀況這個結果。後續我不知道會怎麼樣，但至少我把自己隨時準備好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到今天練打敲出3轟，陳傑憲透露，教練團原本就是希望他先試試看，評估自己可以做到什麼程度，「我很感謝教練團給我很大的空間，也給我時間讓我去試，讓我去看看我目前能做什麼事情。」他也強調，自己仍然很想站上場比賽，「打擊上面我覺得還可以，那些疼痛是可以掌控的。那只是練習，不知道比賽會發生什麼事情，但至少我現在是準備好了。」

對於球隊目前仍保有晉級機會，陳傑憲也展現不想放棄的態度。他表示，教練團賽前給了球員不少鼓勵，強調最後兩場一定要拿下來，「看大家的神情，我覺得大家其實蠻正向的，也蠻想要贏下勝利，企圖心大家都有出來。」他也喊話，全隊不能只是心裡想贏，更要在行動上做到，「這場比賽還蠻重要的，我相信大家一定會盡自己最大的能力，為台灣爭取勝利。」