運動雲

>

陳傑憲準備好了！手指骨裂練打仍開轟3發：疼痛難免在可控範圍

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊隊長陳傑憲首戰對澳洲遭觸身球擊中手指，造成骨裂，前一戰對日本全程在板凳待命。不過經過一天休息後，他7日重新回到球場練打，還轟出3發全壘打，展現強烈求戰意志。他受訪時坦言，現在的揮擊方式和過去不太一樣，疼痛感仍在，但仍在可控制範圍內，對目前身體狀況感到滿意。

▲▼ 陳傑憲 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中華隊陳傑憲傷後練球。（圖／記者林敬旻攝）

現階段和過往打擊方式可能有點不同，陳傑憲表示，「自然有它的攻擊方式，跟平常可能真的不太一樣。疼痛感難免存在，但至少還在可控制範圍內，「所以我自己還蠻滿意目前身體狀況這個結果。後續我不知道會怎麼樣，但至少我把自己隨時準備好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到今天練打敲出3轟，陳傑憲透露，教練團原本就是希望他先試試看，評估自己可以做到什麼程度，「我很感謝教練團給我很大的空間，也給我時間讓我去試，讓我去看看我目前能做什麼事情。」他也強調，自己仍然很想站上場比賽，「打擊上面我覺得還可以，那些疼痛是可以掌控的。那只是練習，不知道比賽會發生什麼事情，但至少我現在是準備好了。」

對於球隊目前仍保有晉級機會，陳傑憲也展現不想放棄的態度。他表示，教練團賽前給了球員不少鼓勵，強調最後兩場一定要拿下來，「看大家的神情，我覺得大家其實蠻正向的，也蠻想要贏下勝利，企圖心大家都有出來。」他也喊話，全隊不能只是心裡想贏，更要在行動上做到，「這場比賽還蠻重要的，我相信大家一定會盡自己最大的能力，為台灣爭取勝利。」

關鍵字： 影音陳傑憲骨裂全壘打中華隊WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／林昱珉飆速150！化解得點圈危機　中華隊4局8比0領先

不斷更新／林昱珉飆速150！化解得點圈危機　中華隊4局8比0領先

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」　 三度開轟全場驚呼

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」　 三度開轟全場驚呼

不能再輸了！台灣今戰捷克先發打線出爐　費仔DH、宋晟睿先發

不能再輸了！台灣今戰捷克先發打線出爐　費仔DH、宋晟睿先發

費爾柴德認為「全壘打應是界內」　今改打DH調整狀態

費爾柴德認為「全壘打應是界內」　今改打DH調整狀態

台日戰震撼教育！網嘆等級差太多　台南Josh發聲

台日戰震撼教育！網嘆等級差太多　台南Josh發聲

大谷翔平「滿貫砲」擊潰中華隊　徐展元發聲：我們技不如人

大谷翔平「滿貫砲」擊潰中華隊　徐展元發聲：我們技不如人

大谷翔平滿貫砲震到美國！塞揚左投一覺醒來苦笑：完全沒變

大谷翔平滿貫砲震到美國！塞揚左投一覺醒來苦笑：完全沒變

中華隊今戰捷克投手11人可用 5人因限制休兵

中華隊今戰捷克投手11人可用 5人因限制休兵

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟

熱門新聞

不斷更新／林昱珉飆速150！化解得點圈危機　中華隊4局8比0領先

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」　 三度開轟全場驚呼

不能再輸了！台灣今戰捷克先發打線出爐　費仔DH、宋晟睿先發

費爾柴德認為「全壘打應是界內」　今改打DH調整狀態

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不斷更新／林昱珉飆速150！化解得點圈危機

2大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

3鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

4陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

5不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

最新新聞

1不斷更新／林昱珉飆速150！化解得點圈危機

2費爾柴德太狂！國家隊首轟即滿貫

3中華隊吞2連敗被酸爆！郭泓志曝球員心聲

4韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

5波多黎各單局灌5分完封哥倫比亞

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明(更1)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

陳傑憲纏繃帶現身！缺陣台日大戰　坦言不甘心：不想辜負台灣球迷...

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

【快喘不過氣】塑膠工廠大火黑煙蔽天！ 臭味狂飄居民哀嚎

【父子同款驚恐臉】爸抱1歲嬰玩溜滑梯　同步嚇到一看就是親生的XD

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366