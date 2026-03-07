大谷、鈴木誠也領軍超豪華打線　牧秀悟喊話：不管第幾棒角色都不變

▲內野手牧秀悟。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽持續進行，日本隊7日將在東京巨蛋迎戰韓國隊；賽前官方記者會上，日本「侍Japan」內野手牧秀悟談到球隊由多名旅美強打組成的豪華打線時表示，無論自己被排在第幾棒，所肩負的任務都不會改變。

牧秀悟在前一戰對上中華隊時，以第7棒、二壘手身份先發出賽；面對打線前段坐擁大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真、村上宗隆等重砲，他再次談到自己對打序安排的看法。

牧秀悟表示，「從任何人來看，都是由非常強的第一棒開始，一路排出很有威脅性的打線；不過我們是以團隊在作戰，所以不管自己排在哪個打序，自己的角色都不會改變。」

他也進一步說明自己對後段棒次的任務認知，「只要能把攻勢延續回前段棒次，我認為那就是一條隨時可能出現變化的打線，至於我們這些後段棒次的球員，最重要的就是設法上壘，而且也常常會在有得分機會時輪到打擊，所以我都抱著一定要把跑者送回來的想法站上打席。」

回顧上屆2023年經典賽，牧秀悟雖然在第一輪獲得出賽機會，但日本隊晉級轉往美國後，他便未再進入先發名單；對此他坦言，當時無法在4強戰與冠軍戰上場，成為自己持續前進的重要動力。

牧秀悟說，「上一次我雖然在第一輪有上場，但沒能在準決賽、決賽出賽，那份不甘心一直留在心裡，也正因為如此，這次從入選之後我就做了非常充分的準備，而且我一直抱著想要以先發身分出賽的心情，因此從休季就持續在做訓練；現在當然也會有不安，但比起那些，我更相信自己一路以來所做的努力，然後帶著這樣的信念站上球場。」