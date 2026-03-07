WBC場邊焦點！中華隊應援團登場掀歡呼　日網狂讚Jessy太可愛

▲中華隊啦啦隊CT Amaze。（圖／記者王真魚攝，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽預賽7日持續於東京巨蛋登場，稍早捷克隊交手中華隊的比賽中，場邊應援團演出同樣成為焦點；由12人組成的「CT Amaze」登場應援，以亮眼外型與充滿活力的舞台表現，瞬間掀起現場歡呼，也在社群平台引發熱烈討論。

此次隨隊應援的成員包括中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮，以及在日本也擁有高知名度的林襄，另外還有曾通過空服員考試、被日本球迷稱為「CPBL阿部瑪利亞」的Jessy等人，全員出場後立刻吸引大批球迷目光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在社群平台分享Jessy的照片後，迅速引發討論，日網不少人留言表示，「這個女生也太可愛了」、「這位氣質清新、仙氣十足的美女是誰？」、「真的被她的魅力震撼到」、「怎麼每一位都這麼漂亮」、「啦啦隊存在感太強了」，話題持續延燒。

賽前約30分鐘，中華隊應援團在三壘休息區前方帶來表演，隨著音樂一響，現場立刻爆出熱烈歡呼聲；成員們展現整齊舞步與滿滿感染力，最後更搭配日本人氣偶像女團CANDY TUNE的歌曲〈倍倍FIGHT!〉完成演出，結束後獲得全場觀眾熱烈掌聲。