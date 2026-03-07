運動雲

韓國日韓戰不派王牌！韓媒曝「現實策略」 ：重兵留給中華隊、澳洲

▲柳志炫。（圖／達志影像／美聯社）

▲柳志炫。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽日韓大戰即將在今（7日）晚間登場，雙方都以首戰勝利開局，但韓國隊卻未派出王牌投手應戰，引發外界關注。

根據韓媒分析指出，相較於終止對日本正式賽10連敗，韓國隊教練團更優先考量的是「晉級8強」這個更現實的目標。

日本隊在昨（6日）對中華隊之戰展現強大戰力，以13比0提前結束比賽大勝，其中大谷翔平4打數敲出3支安打、包含1發全壘打，貢獻5分打點領軍打線爆發；投手方面則由山本由伸先發領銜，搭配牛棚5名投手接力，整場僅被敲出1支安打，完全壓制對手，展現衛冕冠軍的強勢氣勢。

面對氣勢如虹的日本隊，韓國隊並未安排MLB資歷豐富的王牌投手先發，例如生涯累積78勝的左投柳賢振，或曾在2023年於德州遊騎兵拿下12勝的右投鄧寧（Dane Dunning），而是決定由側投右投高永表先發對決日本。

高永表上季在韓國職棒出賽29場，繳出11勝8敗、防禦率3.30的成績，實力並不差，他以變則側投出手的球路，也有可能讓日本打者感到棘手。

不過高永表本人對於這項安排也感到意外，他坦言：「我也在想，為什麼會把對日本的比賽交給我？」 韓媒《OSEN》則分析指出，高永表「並不是那種可以期待完全壓制、甚至投出無失分內容的投手類型。」

報導指出，韓國教練團並未將王牌投手投入這場對日本的比賽，主要是基於整體賽程與晉級策略考量；韓媒分析：「對已經拿下一勝的韓國來說，當然擊敗日本是最理想的劇本，然而從現實戰力來看，日本確實更占上風。」

因此教練團決定將較具壓制力、較可預期表現的投手戰力，集中在與中華隊與澳洲的比賽；韓國總教練柳志炫在賽程壓力下也面臨艱難抉擇；韓國隊7日晚間對日本，隔天中午12點就要再與中華隊交手，密集賽程迫使教練團做出戰略安排。

報導指出，教練團內部評估：「當然不能放棄對日本的比賽，但也不能忽視以晉級8強為現實目標。」

韓媒也進一步分析這項投手調度策略：「對日本之戰，希望高永表能將失分控制在最低並盡量吃下長局數，在這段時間等待打線爆發的機會；另一方面像柳賢振這樣能投出壓制性內容、較能計算表現的投手，則集中投入對台灣與澳洲的比賽，讓高永表先發對日本，就是為了明確展現這樣的戰略意圖。」

