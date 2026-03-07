沉默4局後大爆發！波多黎各單局灌5分　5比0完封哥倫比亞

▲盧戈（Seth Lugo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽A組賽事7日在Hiram Bithorn Stadium登場，地主波多黎各面對哥倫比亞，前4局遭到壓制後，波多黎各5局下猛攻5分奠定勝基，終場以5比0完封對手，漂亮拿下分組賽首勝。

波多黎各前4局遲遲無法敲出安打，直到5局下才終於打破沉默;效力運動家體系的柯提斯（Carlos Cortes）與赫奈茲（Darell Hernaiz）率先敲出球隊此役前兩支安打，隨後哥倫比亞三壘手厄謝拉（Gio Urshela）發生失誤，讓波多黎各先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著羅沙里歐（Eddie Rosario）補上一支右外野帶有打點安打，再添1分，也徹底點燃主場球迷情緒；老將捕手馬多納多（Martín Maldonado）隨後敲出適時安打送回分數，卡斯楚（Willi Castro）再擊出帶有打點的二壘安打，拉莫斯（Heliot Ramos）則以高飛犧牲打收尾，波多黎各單局灌進5分，一舉拉開差距。

投手方面，波多黎各先發投手盧戈（Seth Lugo）表現穩健，主投4局無失分，率隊完成完封勝；全場哥倫比亞僅擊出6支安打，而且全都是一壘安打，其中拉米瑞茲（Harold Ramírez）包辦3支安打，成為全隊少數亮點。

哥倫比亞在8局下曾發動最後反攻，兩出局後攻占滿壘，不過波多黎各總教練莫里納（Yadier Molina）果斷換上克魯茲（Fernando Cruz）拆彈，後者讓打者擊出飛球出局，成功守住失分危機。

哥倫比亞此役由左投昆塔納（Jose Quintana）先發，主投3局無失分，可惜牛棚在第5局失守，阿爾梅達（Adrian Almeida）與洛杜伊（David Lorduy）無法壓制波多黎各火力，最終吞下敗仗。

9局上，波多黎各推出終結者狄亞茲（Edwin Díaz）關門，雖然先被敲出安打，但隨後連飆3次三振，霸氣收下比賽，也替地主球迷帶來一場振奮人心的勝利。 接下來哥倫比亞將於8日對上加拿大；波多黎各則要交手巴拿馬，力拚分組賽2連勝。