李政厚扭傷腳踝虛驚一場！親曝不影響打擊　韓日戰照常備戰

▲韓國隊長李政厚。（圖／CFP）



記者胡冠辰／綜合報導

韓國隊5日在世界棒球經典預賽首輪以11比4擊敗捷克，不過比賽過程中一度出現讓全隊與球迷捏把冷汗的畫面；擔任隊長的李政厚在守備時扭到腳踝，好在賽後確認並無大礙，僅為單純挫傷，對打擊影響不大，也替接下來的韓日戰捎來好消息。

該役李政厚先發擔任第3棒中外野手，4打數敲出2支安打，另有1得分，持續扮演串聯打線的重要角色；不過驚險一幕出現在4局上，當時捷克1出局攻佔二壘，穆茲克（Martin Muzik）擊出安打，李政厚上前處理時疑似被東京巨蛋重新更換的人工草皮絆到，重心不穩摔倒在地。

從轉播畫面可見，李政厚在傳往一壘的過程中，腳踝出現明顯翻折，讓現場韓國球迷瞬間屏息，不過他隨後自行起身並未退場，仍堅持完成整場比賽，展現拚戰精神。

賽後李政厚受訪時表示，自己第一時間確實有被嚇到，但經過檢查後確認並沒有大問題；他說：「一開始確實有點嚇到，但確認之後沒有太大異常。」

對於外界最關心的打擊狀況，他也明確說明：「幸好是左腳，所以在打擊時，對支撐旋轉軸心不會有太大影響。」

不過李政厚也坦言，守備端仍需持續觀察與管理，他表示：「在傳球或起跑的時候，可能還是會有疼痛，所以需要再做一些管理。」

所幸韓國隊6日正好沒有比賽，能獲得完整休兵時間，他也對後續調整保持樂觀，「剛好6日是沒有比賽的休息日，如果這一天專心接受治療並好好休息，我想準備韓日戰應該不會有太大問題。」

韓國隊下一戰將在今晚碰上宿敵日本隊，面對外界高度關注的韓日對決，李政厚也提前談到比賽心態；他表示，希望球隊能延續對捷克一戰的良好節奏，「希望比賽能像今天一樣順利進行。」

他也強調，韓日戰的關鍵在於心態與氣勢，「韓日戰從氣氛開始就會非常有壓迫感，但我們球員不能因此退縮或被壓住，重點是把今天展現出來的正面能量延續下去，這會是勝負的關鍵。」