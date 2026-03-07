運動雲

大谷翔平三壘敘舊打招呼！張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊6日在東京巨蛋對上日本隊，首局大谷翔平敲出二壘安打上壘後，在三壘壘包附近與中華隊內野手張育成有短暫互動，兩人簡單聊了幾句、互相拍拍對方，成為比賽中的一段小插曲。今談到對日本的震撼一戰，張育成坦言確實差蠻多，「希望有一天，我們可以變得比他們更強。」

▲▼張育成與大谷翔平同框。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張育成與大谷翔平同框。（圖／記者楊舒帆攝）

大谷翔平首局面對鄭浩均，第1球就敲出右外野二壘安打，隨後靠著近藤健介的滾地球推進到三壘。站上壘包後，他與守備的張育成簡單打招呼，兩人有些簡短交流並互相拍了拍對方肩膀。

事實上，大谷與張育成並非第一次互動。2021年大聯盟賽事，當時效力克里夫蘭印地安人（現守護者）的張育成，對上洛杉磯天使時守備時就曾與上壘的大谷翔平聊天。大谷當時問他：「你認識陽岱鋼嗎？」

張育成賽後談到與大谷的互動時表示，其實只是簡單打招呼而已，「就正常打招呼、擊掌，問他好不好而已。」他也提到，大谷在場上非常專注，「他在比賽的時候其實很focus在比賽。」

談到看到大谷翔平擊出全壘打時的感受，張育成坦言確實相當震撼，「畢竟他的實力大家都知道，力量就在那裡，你看到那個球好像只是碰一下就飛出去全壘打。」不過他也笑說，以大谷的實力來看，「應該算是正常吧。」

面對日本隊強大的陣容，張育成直言，如同鄭宗哲昨晚所述，兩隊確實存在差距，「他們那邊有很多大聯盟選手，也都是日本職棒最強的球員。」

不過張育成強調，球隊必須正視這樣的差距，「我們要接受這個事實，看到他們這樣的實力，我們要做更多付出、更多努力。」他也期許未來能有所突破，「希望有一天我們也可以變得比他們更強。」

中華隊今天「晚接午」對戰捷克，面對這樣緊湊賽程，張育成沒有受到太大的影響，「我自己是比較快忘記昨天的事情，今天就是新的一天、新的挑戰。」他強調，球隊接下來的目標很簡單，「先專注在得分這一塊，先得分、氣勢會比較好。」
 

