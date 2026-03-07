運動雲

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」　 三度開轟全場驚呼

記者王真魚／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽連吞兩敗後，團隊氣氛有些低迷，隊長陳傑憲今天賽前帶傷上陣備戰。儘管左手食指受傷，他在賽前穿戴護具準備上場打擊，讓現場媒體看了都替他捏把冷汗。

▲▼ 陳傑憲 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳傑憲 。（圖／記者楊舒帆攝）

陳傑憲先前在對澳洲之戰遭觸身球擊中左手食指受傷，有骨裂情況，但並未因此完全休息，昨天台日戰賽前依舊可以看到他在熱身。

而今天賽前，他更是穿戴護具準備打擊練習，記者忍不住詢問「你真的要上場打擊嗎？」他有點不好意思地笑說：「練一下啦，試看看而已啦。」

面對大家關心傷勢是否會影響揮棒，他更半開玩笑回應，「就放開食指，翹起來打啊！」

儘管記者替他擔心，甚至表示：「誰快來阻止他」，陳傑憲只是笑而不答，仍拎著球棒走進打擊區準備揮棒。練習過程中，防護員與教練團都在一旁緊盯，隨時觀察他的狀況。

陳傑憲揮擊了幾球測試手感，其中甚至三度把球扛出全壘打牆，引起現場一陣驚呼。他自己也露出笑容，隊友們在一旁看得相當佩服，球迷則報以掌聲，為這位帶傷仍堅持練打的隊長加油。

對於陳傑憲帶傷練打的狀況，總教練曾豪駒表示，目前看起來情況還不錯，「感覺是還不錯，但還是要看他整個打擊完之後的感覺。」

曾豪駒也指出，如果陳傑憲能夠恢復打擊，對球隊當然是好消息，「他如果可以恢復打擊，當然是對我們最好的。」至於今天是否有機會上場，曾豪駒表示仍要再觀察，「就看他等一下打完之後的感覺。」

▲中華隊陳傑憲傷後練球。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲傷後還到外野守備練球。（圖／記者林敬旻攝）

