暖！捷克總教練關心陳傑憲傷勢　讚台灣應援氣氛像天堂

▲捷克總教練哈吉姆（Pavel Hajim）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊7日午場將迎戰捷克，週六中午東京巨蛋預計再度湧入大批台灣球迷，讓球場氣氛宛如主場。面對即將到來的龐大應援聲勢，捷克總教練查迪姆（Pavel Chadim）賽前直言，根據過去在台北大巨蛋比賽的經驗，台灣球迷的應援氛圍「就像天堂」。

查迪姆表示，自己非常期待接下來的比賽，「我聽說接下來兩場（對台灣與日本）都已經完售了。對所有球員與教練來說，在滿場球迷面前比賽就是夢想。」他也回憶去年在台北大巨蛋比賽時的感受，「當時在45,000名觀眾面前打球，那種氛圍和捷克完全不同，還有什麼比這更好的呢？」

他特別提到，台灣球迷的支持方式讓他印象深刻，「我在台北感受到台灣球迷非常公平，他們支持球員、也支持比賽本身。有時候在歐洲足球或冰球比賽中，很難看到這樣的氛圍，這也是為什麼我這麼喜歡棒球。」

談到中華隊陣容，查迪姆也提及隊長陳傑憲因手指骨折無法出賽的消息。他表示賽前就認為陳傑憲是中華隊的核心與靈魂人物，作為棒球員，殷切他能健康回歸，「並不是說我很高興他不能打，我其實不高興，因為我們希望和最強的對手較量。」

查迪姆最後強調，即便如此，中華隊依然擁有許多優秀的打者與投手，「台灣隊仍然有很棒的球員，我非常期待這場對決。」