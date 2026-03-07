面對左投打線微調　曾豪駒盼「棒棒開花」用首勝回應球迷期待

▲ 中華隊總教練曾豪駒 。（圖／讀賣新聞提供）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）前兩戰16局未能得分，僅敲出4支安打，面對接下來與捷克之戰已無退路。總教練曾豪駒賽前表示，打線會有些微調整，希望球員面對左投能在比賽中即時觀察、做出反制，全力搶下關鍵一勝。

中華隊首戰面對澳洲左投群吃足苦頭，此戰捷克同樣推出左投應戰。談到打線安排，曾豪駒表示，「打線上當然是會有微調，面對左投其實就是當下怎麼去觀察對手球路，怎麼去反制，每個人都有每個人的經驗，希望大家今天放手一搏。」他也提到，期待打線能夠多點開花，「當然期望棒棒開花，每個人多點開花，把自己實力發揮出來，想辦法搶到這場勝利。」

至於此役先發投手由莊陳仲敖掛帥，曾豪駒說明，這是球隊在整體投手排序與備戰過程中的安排。「選擇他的原因，應該是說在整個排序過程，在怎麼樣準備的時候，就有告知他，讓他好好準備這場比賽。」由於莊陳仲敖先前在官辦熱身賽受母隊限制未登板，這也將是他自大聯盟春訓2月22日之後再度於實戰中出賽。

談到球隊目前背水一戰的處境，曾豪駒強調，全隊都清楚現況，也知道接下來只能全力搶勝。他同時感謝大批從台灣飛到日本替中華隊加油的球迷，「的確這次有很多台灣球迷從台灣飛來日本為中華隊加油，讓我們覺得他們在我們身邊、支持我們給我們力量。」

曾豪駒表示，「我們也希望用最好成績，或是這兩場搶下勝利回報他們，我知道台灣球迷非常支持我們，我們會一起努力把最後兩場拿下來」