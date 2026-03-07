費爾柴德認為「全壘打應是界內」　今改打DH調整狀態

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）在世界棒球經典賽前兩戰都先發出賽，雖然打擊結果尚未完全發揮，但他表示整體打擊方向正朝好的方向發展，也對自己的打擊過程感到滿意。

費爾柴德認為「全壘打應是界內」表示，前兩場比賽自己都有完整出賽，球隊原本安排他此戰擔任指定打擊（DH），藉此稍微減輕負擔，「今天我會以DH上場，明天則會回到外野守滿九局，目前狀況大致如此。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到打擊內容，他坦言結果還沒達到自己的預期，但過程讓他感到鼓舞，「第一場比賽我大概纏鬥了25球，有好幾次打到滿球數，只是最後的結果沒有出來，但這就是棒球，有時候事情就是這樣發生。」

費爾柴德也提到，自己對打擊策略其實相當滿意。他表示，「前一戰面對日本王牌山本由伸時，成功選到保送，後續（對宮城大彌）還擊出了一顆我認為應該是界內的全壘打，即便裁判不認為。我覺得昨天的揮棒比第一天更好，我正朝著正確的方向前進。」

談到前兩戰好球帶不利的情況，費德爾表示「 我覺得就是要保持積極，專注在當下。這就是我們參與的比賽，它並不完美，有時候判決就是會對你不利。你只能接受它，然後準備下一球，專注於那一刻並放下過去。」