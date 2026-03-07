大谷翔平滿貫砲震到美國！塞揚左投一覺醒來苦笑：完全沒變

Tarik Skubal says he woke up and immediately saw Shohei Ohtani’s grand slam for Team Japan:



“I don’t know what time it was but I woke up watching the video… nothing’s changed.”

pic.twitter.com/qHNsb0HM4v — Dodgers Nation (@DodgersNation) March 6, 2026

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）日本隊6日在東京巨蛋以13比0、7局提前結束擊敗中華隊，大谷翔平轟出滿貫全壘打、單場3安打5打點的表現引發全球關注。就連美國隊陣中的塞揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal）也注意到這一幕，苦笑表示：「醒來就看到大谷又轟滿貫砲了。」

美國隊7日（日本時間）在預賽首戰對上巴西，賽前記者會上，去年美聯塞揚獎得主史庫柏爾談到大谷翔平的表現。大谷在前一天對中華隊之戰擔任「第一棒、指定打擊」，在2局轟出滿貫全壘打，帶動日本隊單局10分猛攻，全場3安打5打點，率隊以扣倒勝開出衛冕之路。

這場比賽在美國是深夜進行，但仍傳到美國隊陣中。史庫柏笑說，「我醒來就看到大谷打出滿貫全壘打了，不知道是幾點發生的。（跟球季時相比）看起來完全沒有變（笑）。」

史庫柏也表示，自己有透過電視關注其他比賽，「如果從球迷的角度來看，我覺得這會是一個非常精彩的賽事，希望WBC能讓棒球運動持續發展。」

大谷在這場比賽的滿貫砲不僅帶動日本隊單局10分，也刷新WBC單局最多得分紀錄，震撼整個國際棒球圈。

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）