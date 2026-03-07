看台灣正面對決大谷吞慘敗　韓媒點出韓國兩難：閃躲也不行

運動雲

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊6日以0比13不敵日本，大谷翔平單場4打數3安打、包含一發滿貫砲，徹底主導比賽走向。台日戰結束後，韓媒也緊盯後續韓日戰發展，直言中華隊正面對決大谷付出慘痛代價，讓隔天就要交手日本的韓國隊陷入兩難。

據《韓聯社》以「正面對決還是閃躲？韓國棒球面對大谷翔平的兩難」為題報導，文中指出，中華隊選擇與大谷正面對決，最終吞下0比13慘敗，也讓韓國教練團更加頭痛。報導提到，若選擇正面對決，擔心被大谷長打重創；但若刻意閃躲，又可能導致大量失分，尤其日本打線不只大谷一人，整體狀況也相當火熱，讓韓國在投手調度與對決策略上更加難以取捨。

據《每日經濟》則以「正面對決大谷付出慘痛代價…台灣慘敗日本，韓國棒球陷入兩難」為題報導，同樣點出中華隊此役的結果，已成為韓國隊賽前的重要參考。報導指出，大谷在2局就兩度上場打擊，靠滿貫砲與適時安打單局灌進5打點，創下WBC單局最多打點紀錄。韓媒認為，台灣此役對大谷的處理方式，等於直接把難題丟給韓國隊，因為韓國不只要想辦法壓制大谷，還得顧及整條日本打線的爆發力。

兩篇韓媒都回顧，大谷過去在韓日戰就曾留下深刻印象，無論2015年12強賽以投手身份壓制韓國，或2023年WBC以打者身份繳出壓倒性表現，都讓韓國對他高度戒備。《韓聯社》更形容，若韓國想終結對日劣勢，就必須想辦法壓制在對台灣之戰已經完全加溫的大谷翔平。

至於韓國最終如何面對大谷，韓媒也引用先發投手高永表的說法作結。高永表表示，「就算我再怎麼擔心大谷，我也不會突然投出150公里的球，我會順其自然，按照本能去投球。」在中華隊慘敗日本之後，韓媒普遍認為，台日戰不只是一場比賽結果，更像是提前替韓國敲響警鐘。

