中華隊「晚接午」戰捷克！搶救晉級希望　打線拚首分破蛋

▲WBC中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入關鍵階段，中華隊6日晚間與日本隊交手後，休息不到12小時，7日上午11時就將迎戰捷克隊，賽程相當緊湊。中華隊將推出旅美投手莊陳仲敖先發，力拚在本屆賽會拿下首勝。

中華隊目前戰績0勝2敗，先是以0比3不敵澳洲，接著又以0比13敗給日本，打線兩場合計僅4支安打，仍在等待本屆經典賽的第一分。接下來面對捷克與韓國兩戰都必須全力搶勝，並期待各隊戰績形成「互咬」局面，才有機會以2勝2敗晉級；若再吞敗，則可能落入分組墊底、必須重新參加資格賽的局面。

莊陳仲敖坦言，自己幾乎沒有時間調整情緒，只能盡快把狀態準備好，「就把自己調整到最好，明天就要上場了，也沒有太多時間可以去調整，就是盡力去投明天的比賽。」

在重要國際賽登板，莊陳仲敖並不陌生。去年經典賽資格賽附加賽對西班牙的關鍵一戰，他先發3局，被敲4支安打失2分，最終拿下勝投，幫助中華隊取得正賽門票，是晉級功臣之一。

另一方面，捷克隊在6日以1比5不敵澳洲後，總教練查迪姆（Pavel Chadim）賽後記者會上直接宣布，7日對中華隊將由32歲左投諾瓦克（Jan Novak）先發。

諾瓦克曾效力美職巴爾的摩金鶯小聯盟體系，並參加過2012、2016年經典賽資格賽以及2023年經典賽正賽，在上一屆經典賽曾登板1局無失分。值得一提的是，他平時與朋友經營客製化帽子生意，是捷克隊「斜槓」代表之一。

C組預賽最後兩戰，中華隊今日上午11時對捷克，8日上午11時再迎戰韓國，每一場都將是攸關晉級命運的關鍵戰役。
