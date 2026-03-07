運動雲

大谷翔平轟炸台灣寫紀錄！賽後25分鐘快速閃人：想回家睡覺

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽6日在東京巨蛋舉行，日本隊以13比0、7局提前結束比賽擊敗中華隊。其中球星大谷翔平以「第一棒、指定打擊」先發，全場3安打、5打點，包含一發滿貫全壘打，不僅帶動日本隊單局狂攻10分，也寫下WBC歷史紀錄，賽後毫無懸念獲選單場最有價值球員（MVP）。

比賽吸引42,314名觀眾進場觀戰。賽後大谷登上英雄舞台受訪，他表示，「接下來還會繼續面對很強的對手，希望能早點回家，好好睡一覺，準備迎接明天的比賽。」值得一提的是，比賽在晚間9點45分結束，大谷在10點10分便離開球場，考量他還參加賽後英雄訪問，日媒形容他的離場速度可說是「超速返家」。

此役大谷開賽就展現存在感，首局首打席鎖定第一球，擊出擊球初速188.5公里的右外野二壘安打，為日本隊製造得分機會。

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

比賽真正的分水嶺出現在2局上。日本隊展開猛烈攻勢，村上宗隆保送上壘，牧秀悟安打、源田壯亮遭觸身球擊中形成滿壘。若月健矢擊出內野高飛球出局後，大谷在2好1壞情況下鎖定第4球、時速124公里曲球，將球轟進右外野看台，擊出滿貫全壘打，飛行距離112.2公尺、擊球仰角31度，一棒讓日本隊取得4比0領先。

這一轟也是大谷自2023年3月12日第5屆WBC預賽對澳洲之戰以來，時隔1090天再度在經典賽開轟。

日本隊隨後攻勢完全停不下來。吉田正尚二壘安打打回1分，村上宗隆安打再添1分；源田壯亮擊出兩分打點安打，若月健矢與大谷翔平也各補上一分打點。

日本隊單局共有15名打者上場，敲出7支安打、4次保送並有1次觸身球，最終在第二局狂攻10分，刷新WBC史上單局最多得分紀錄，超越2023年美國對加拿大以及2009年古巴對墨西哥的單局9分紀錄。

大谷在這一局除了滿貫砲外，還補上1支打點安打，單局灌進5分打點，同樣寫下WBC歷史新紀錄。他賽後表示，「那一局基本上就決定了比賽。我們在得分之後仍然保持專注，也透過選到保送延續攻勢，我覺得整體來說是一場很好的比賽。」

日本隊在3局再添3分，岡本和真敲出打點安打，源田壯亮再擊出兩分打點安打，將比分拉開。最終日本隊以13比0提前結束比賽，順利展開衛冕之路。

日本隊7日將迎戰韓國隊，由菊池雄星先發，高永表同場較勁。

▲日本隊大谷翔平獲選為單場最有價值球員。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平獲選為單場最有價值球員。（圖／記者林敬旻攝）

