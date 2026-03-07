運動雲

大谷翔平昨晚滿貫砲後賈吉也開轟！　兩大巨星接力秀引球迷熱議

▲美國隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）7日進行預賽B組賽事，美國隊交手巴西隊，美國隊長賈吉（Aaron Judge）在首局就轟出左外野2分全壘打，不僅替球隊率先破蛋，這也是他披上美國隊戰袍後的首支全壘打；前一晚日本隊才由大谷翔平敲出滿貫砲，如今賈吉也在開幕戰火力全開，引發球迷熱議。

賈吉此役擔綱美國隊主將，在1局下1出局、二壘有人時登場打擊，面對巴西先發投手Bo Takahashi，在0好3壞球數領先下，鎖定一顆失投的Sweeper強勢出棒，將球轟向左外野看台，形成一發2分砲。

根據轉播數據顯示，這發全壘打擊球初速達106.3英里，飛行距離405英尺，仰角25度，展現賈吉一貫的長程火力與壓制力；他繞壘時神情從容，回到休息區後也與隊友開心慶祝，為美國隊打出理想開局。

值得一提的是，日本隊前一晚在開幕戰對戰時，大谷翔平才剛轟出一發震撼全場的滿貫全壘打。隔天輪到美國隊登場，賈吉立刻用全壘打回應，也讓本屆WBC兩大看板球星接連用重砲點燃話題。

賈吉開轟後，網路上也湧入大批球迷留言表示，「不愧是賈吉」、「主角開幕戰就發威，真的太熱血」、「是被大谷刺激到了嗎」、「一開賽就引擎全開」、「不分球隊、不分國家，大谷一轟、賈吉也跟著轟」，足見兩位超級巨星的表現，已成為本屆賽會最受矚目的焦點之一。

