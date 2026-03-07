轉機來了？斯庫柏爾不排除二度登板　美國隊調度添變數

▲Tarik Skubal。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）美國隊投手斯庫柏爾（Tarik Skubal）只投1場就離隊近日引發外界關注；不過根據美國《運動畫刊》6日報導指出，斯庫柏爾本人並未否認在賽事後段再次登板的可能性，也讓美國隊的投手調度再添想像空間。

原本斯庫柏爾預計僅在8日對上英國隊的比賽登板1場，之後就會離開美國隊，相關安排一度掀起討論；不過根據《USA Today》記者奈汀蓋爾（Bob Nightingale）取得的說法，這位兩度賽揚獎得主仍未完全關上二度先發的大門。

報導指出，斯庫柏爾談到再次先發的可能性時表示，「相關討論其實已經開始了。」他也提到，「接下來4天還有非常重要的比賽要打，先看看之後會怎麼發展。」當被進一步問到是否仍有再度上場投球的機會時，他則明確回應，「當然有。」

《運動畫刊》分析，若斯庫柏爾真的能在本屆賽會完成第2次先發，且美國隊一路挺進後段賽程，無疑會成為極具話題性的發展；不過該媒體也坦言，這樣的情況要成真並不容易。

報導最後提到，斯庫柏爾雖然有可能持續留在球隊直到本屆賽事結束，但要再獲得第2次先發機會，可能性「幾乎趨近於零」，只是如同他本人所說，這個可能性「並不是零」。