美媒評WBC球衣設計　中華隊「倒數第2」

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽除了各隊場上火拚之外，場下「門面」也成為話題；美國體育專業網站《The Athletic》近日由3名記者針對本屆參賽20隊球衣設計進行排名，結果由墨西哥拿下第1，中華隊倒數第2。

報導指出，墨西哥球衣之所以獲選第1，關鍵在於整體設計極具國家識別度；主場白色球衣搭配紅色滾邊與綠色字樣，視覺效果鮮明且充滿美感，客場綠色球衣與帽款則進一步完整呼應國旗配色，被形容像是「把國旗穿在身上」。

此外，球衣字體設計粗獷大膽，也被認為充分展現墨西哥風格，相較於多數國家常見的紅、白、藍組合，墨西哥特別突顯綠色的做法，也獲得高度評價。

排名第2的日本隊，則是本屆少數在球衣供應商上展現差異性的球隊，由美津濃打造也是唯一並非由Nike提供球衣的隊伍。

《The Athletic》認為，在多數球隊普遍採用相似剪裁與線條設計之下，日本隊球衣展現出高度辨識度；包括粗紅色細條紋、帶有美職紅襪隊風格的字樣設計，以及領口金色滾邊，都受到記者肯定，正面配置背號同樣成為加分項目。

不過，日本未能登頂的原因，也在客場球衣設計上被點出；報導提到，球衣從肩膀延伸至腋下的紅色深淺變化，並未完全獲得評審青睞，成為與墨西哥拉開差距的原因之一。

排名第3的捷克同樣獲得不錯評價；捷克隊將「C」與「R」結合並融入本壘板意象的標誌設計相當出色，胸前文字也沒有採用國際上較常見的「Czechia」，而是使用本國語言「Cesko」，展現鮮明特色，整體風格則被評為簡潔、優雅且富有質感。

第4名加拿大，則因紅白主色調呈現出符合國家形象的低調與簡約感而獲得肯定，但帽子上黑色且較為複雜的「C」字樣，被認為與整體球衣風格略顯不搭。

第5名美國隊則被評為帽款設計出色，但球衣本身表現相對普通，其中胸前「USA」字樣中的「S」，甚至被形容看起來像「油脂豐厚的培根」，評價頗為辛辣。

其餘排名第6名到第20名依序為：多明尼加共和國、波多黎各、以色列、澳洲、荷蘭、古巴、委內瑞拉、南韓、義大利、哥倫比亞、巴西、巴拿馬、尼加拉瓜、中華隊與英國。

英國隊本屆排名墊底，報導指出，英國在上屆賽事的球衣曾因設計過於隨便而成為外界笑柄，本次雖由Nike投入頂尖設計團隊力求雪恥，但最終成品依舊未能擺脫負面評價，尤其球衣與帽款之間的搭配失衡，被認為是最大敗筆。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

﻿

