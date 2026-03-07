中華隊迎戰捷克投手調度成關鍵　12人可用、4人因球數限制休兵

▲WBC中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）賽程緊湊，中華隊7日將迎戰捷克，在前2戰分別對澳洲、日本後，投手戰力調度也成為關鍵；依據WBC投手用球規範與中華隊前兩戰實際用球數計算，中華隊此役共有12名投手可用，另有4人因球數限制無法出賽。

投手規範所述，單場投滿30球以上需至少休1天，投滿50球以上則需至少休4天；以中華隊3月5日對澳洲、3月6日對日本兩戰投手使用情況來看，徐若熙、鄭浩均、沙子宸、張峻瑋都受到限制，無法在7日對捷克之戰登板。

其中，徐若熙在5日對澳洲先發4局無失分，用球數53球，達到至少休4天門檻；鄭浩均6日對日本先發1.2局用54球，同樣必須至少休4天，至於沙子宸6日中繼2局用39球、張峻瑋中繼2.2局用42球，兩人都因單場超過30球，7日必須休兵1天。

其餘投手方面，3月5日登板的陳柏毓22球、孫易磊26球、張奕20球，以及林詩翔5日14球、6日再投1球，皆未達休兵門檻；6日對日本中繼的胡智爲則投16球，也仍具備登板資格。

若再加上前2戰尚未出賽的投手，中華隊7日對捷克可用投手共有12人，分別為：陳柏毓、孫易磊、張奕、林詩翔、胡智爲、林維恩、莊陳仲敖、林昱珉、古林睿煬、陳冠宇、林凱威、曾峻岳。