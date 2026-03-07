孟卡達開轟領軍！古巴3比1退巴拿馬開紅盤　主帥點出致勝關鍵

▲Yoan Moncada開轟領軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽開打前，外界不乏質疑聲浪，認為古巴隊已不如過往擁有強大陣容，甚至少了昔日在世界棒壇的傳統影響力；不過古巴仍帶著延續紀錄的目標踏上本屆賽事，前5屆經典賽他們全都成功從分組賽突圍，包括2023年拿下第4名。

古巴今（7日）在A組預賽首戰對上巴拿馬，於聖胡安希拉姆比松球場以3比1搶下首勝，也朝延續晉級紀錄跨出重要一步。

古巴2局上就先馳得點，吉伯特（Yoelkis Guibert）轟出陽春砲，擊球初速高達103.3英里，幫助球隊取得1比0領先；3局上陣中唯一具大聯盟資歷的打者孟卡達（Yoan Moncada）再補上一發2分砲，將比數擴大為3比0，奠定勝基。

除了打擊端火力支援，古巴投手群也有效封鎖巴拿馬打線；日職MVP莫伊內洛（Livan Moinelo）先發3.2局送出4次三振，只被敲出2支安打、無失分。

之後羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）中繼2.1局同樣無失分，努涅斯（Darien Nunez）投0.1局、洛培茲（Yoan Lopez）投1局也都沒有掉分。

巴拿馬全場唯一分數出現在7局，查普曼（Emmanuel Chapman）遭卡馬戈（Johan Camargo）敲出帶有打點的一壘安打失分。

此役攻守俱佳的孟卡達無疑是古巴贏球關鍵人物之一，他不僅轟出2分砲，守備端同樣表現亮眼，無論使用手套或徒手處理球都相當精彩。

賽後談到自己在開幕戰敲出關鍵全壘打、幫助球隊早早取得領先的感受時，他表示，「感覺真的非常好，能夠用全壘打開啟比賽，幫助球隊取得領先，那種感覺真的很好，而最重要的還是贏球；結果真的發生了，我很高興球隊贏球，也很高興自己能為球隊做出貢獻。」

總教練梅薩（German Mesa）賽後除了肯定投手表現與適時一擊外，也點出球隊本場比賽最重要的致勝因素。

他說，「這支球隊最重要的是大家所展現出的態度，還有我們在休息區裡彼此幫助、互相支持的方式；我認為那才是這場比賽最主要、最重要的事情。」