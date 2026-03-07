D組激戰先搶關鍵勝　委內瑞拉單局灌4分6比2力退荷蘭

運動雲

▲阿拉耶茲（Luis Arraez）與康崔拉斯（Willson Contreras）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿拉耶茲（Luis Arraez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽D組賽事在邁阿密點燃戰火，委內瑞拉靠著第5局猛攻4分奠定勝基，終場以6比2擊敗荷蘭，搶下分組賽關鍵首勝；由於D組被視為本屆競爭最激烈的小組之一，這場開幕戰結果也被認為可能左右晉級8強的走向。

委內瑞拉總教練羅培茲（Omar López）在賽前就強調球隊信念的重要性，他說，「重要的是，我們必須相信自己可以贏球，我們來到這裡是有原因的，我們有明確的目標。」

雖然多明尼加普遍被看好是D組頭號勁旅，但委內瑞拉與荷蘭之戰依舊被視為本組最重要的比賽之一；荷蘭總教練瓊斯（Andruw Jones）賽後坦言，「我們有1個半局表現不好，而他們確實把握住了機會，現在我們知道該怎麼做，明天我們會打出更好的比賽。」

委內瑞拉此役由阿拉耶茲（Luis Arraez）與康崔拉斯（Willson Contreras）各貢獻2分打點，薩諾哈（Javier Sanoja）則在2局下轟出陽春砲，幫助球隊一路掌握領先。

首次參加經典賽的康崔拉斯賽後表示，「能夠站上這個舞台，真的是夢想成真；我的想法就是幫助球隊，盡量控制自己的情緒，很多人都知道我是個情緒起伏很明顯的人，而我今天在這方面做得很好。」

比賽一開始，委內瑞拉就展現氣勢，阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）首局面對荷蘭先發凱利（Antwone Kelly）時，看到第1球就敲出二壘安打，點燃全場委內瑞拉球迷熱情；接著阿拉耶茲補上左外野方向安打，幫助委內瑞拉取得1比0領先。

荷蘭在2局上展開反擊，總教練瓊斯之子小瓊斯（Druw Jones）面對委內瑞拉先發蘇亞雷斯（Ranger Suárez）敲出左外野二壘安打，送回克萊門提納（Hendrik Clementina），幫助荷蘭追成1比1平手。

不過平手局面沒有維持太久。2局下效力馬林魚、對主場環境相當熟悉的薩諾哈，鎖定凱利第1球、時速98.3英里的速球，一棒轟向左外野大牆外，形成1發Statcast預估飛行距離370英尺的陽春全壘打，讓委內瑞拉再度超前。

委內瑞拉先發蘇亞雷斯此戰主投2局失1分，用了43球完成個人經典賽初登板；海盜農場排名第9新秀凱利則為荷蘭投3局失2分，用48球將戰局維持在可追趕範圍。

比賽關鍵出現在5局下，荷蘭推出效力費城人體系的24歲右投艾斯塔尼斯塔（Jaydenn Estanista）登板，卻一開局就因觸身球、保送以及短打安打形成滿壘危機。

隨後他又保送阿拉耶茲，讓委內瑞拉擠回1分，取得3比1領先，自己也在無人出局、滿壘情況下退場。

接手的荷蘭投手未能止血，康崔拉斯隨後掃出2分打點安打，進一步將比數拉開，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）也在該局補上1支帶有打點的安打，委內瑞拉單局灌進4分，將領先擴大至6比1。

瓊斯賽後說，「這一直都是一項很有趣的賽事，比賽一定有贏家、也有輸家，而你絕對不想站在輸的那一邊；我們今天輸了，也知道自己做錯了什麼，明天又是新的一天，我們必須上場把所有錯誤修正回來。」

荷蘭在6局上靠小瓊斯高飛犧牲打追回1分，這也是他單場第2分打點；不過面對委內瑞拉牛棚群，荷蘭之後未能再組織有效攻勢。

2022年選秀榜眼、響尾蛇農場排名第16新秀的小瓊斯賽後表示，「我們今天沒有拿下勝利，但我們正在努力把每一個小細節做好，而那些小細節最終都會幫助我們贏球。」

▲阿拉耶茲（Luis Arraez）與康崔拉斯（Willson Contreras）。（圖／達志影像／美聯社）

▲康崔拉斯（Willson Contreras）。（圖／達志影像／美聯社）

委內瑞拉此役牛棚表現穩健，巴薩多（Eduard Bazardo）、阿維拉（Luinder Avila）、布托（José Buttó）、馬查多（Andrés Machado）與帕倫西亞（Daniel Palencia）5名後援投手，合力投完7局僅失1分，成功替球隊守住這場至關重要的首戰勝利。

羅培茲也特別點名後援群的貢獻，強調球隊不靠名氣取勝，「有時候真正能表現的不是名字，而是那些站上投手丘、負責解決對手的人；我們不需要大牌球星，也能在這項賽事中取得成功。」

荷蘭將於8日對上尼加拉瓜力拚本屆首勝；委內瑞拉則將在同日迎戰以色列，挑戰分組賽2連勝。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

