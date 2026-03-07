阿蘭達關鍵3分砲打破僵局　墨西哥8比2退英國搶下開門紅

▲阿蘭達（Jonathan Aranda）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽B組賽事7日於休士頓點燃戰火，墨西哥隊在前7局與英國隊一路激戰，直到8局下才靠著一壘手阿蘭達（Jonathan Aranda）轟出關鍵3分砲一舉打破僵局，終場就以8比2擊敗英國，在分組首戰順利開出紅盤。

墨西哥此役前段進攻並不算順暢，前5局僅靠小將阿瓦雷茲（Nacho Alvarez Jr.）在2局下擊出陽春全壘打先馳得點。

這發全壘打擊中英國投手安德森（Jack Anderson）時速97.1英里的速球，飛行距離394英尺，也讓墨西哥在比賽前半段保有1分領先。

不過英國並未輕易放棄，6局上由福特（Harry Ford）挺身而出，從墨西哥投手卡里歐（Alex Carrillo）手中轟出左外野陽春砲，這發全壘打飛行距離361英尺，也幫助英國將比數追成1比1平手，讓戰局再度回到原點。

Harry Ford takes off and ties it for Team Great Britain! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/ldsYJ6oIwL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

比賽真正的分水嶺出現在8局下；墨西哥靠著杜蘭（Jarren Duran）與亞羅薩倫納（Randy Arozarena）接連選到保送站上壘包後，阿蘭達（Jonathan Aranda）逮中貝克（Tristan Beck）一顆時速96.8英里的速球，直接掃出右外野3分全壘打，飛行距離346英尺，幫助墨西哥一口氣拉開比數，也徹底點燃全隊士氣。

墨西哥9局上再添4分保險分，終場就以6分差收下勝利；雖然比數最終看來懸殊，但阿蘭達這發關鍵3分砲，無疑才是左右戰局的致勝一擊。

值得一提的是，27歲的阿蘭達正好延續近年不錯的個人狀態；身為2023年經典賽墨西哥隊成員之一，他在2025年大聯盟球季替坦帕灣光芒出賽時，繳出3成15打擊率、14轟的成績，如今也把這股火燙手感帶進國際賽場。

這場勝利對墨西哥而言格外重要，球隊上屆經典賽一路闖進4強，最終在準決賽不敵後來奪冠的日本隊，如今再度踏上經典賽舞台，首戰就搶下勝利，也讓晉級情勢取得有利位置；接下來墨西哥將迎戰巴西隊，力拚分組2連勝。