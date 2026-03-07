柳賢振睽違多年重返國家隊再戰WBC　直言目標飛邁阿密

▲柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽，韓國傳奇柳賢振睽違多年重返國家隊，這不只是象徵性回歸，而是以現役頂尖戰力身分，肩負帶領年輕投手群、幫助韓國重返榮耀的重要任務。

柳賢振曾在2008年北京奧運金牌戰先發，面對古巴主投8.1局失2分，率韓國奪金；他回憶當時表示，「我那天站在場上，腦中只有一個目標，就是拿下金牌，到了第9局最後階段，還是有一點緊張。」

隔年他也參加世界棒球經典賽（WBC），雖然韓國最終在冠軍戰不敵日本，但柳賢振仍記憶深刻，「我們當時的小組賽真的非常艱困，那裡有很多實力很強、競爭非常激烈的國家隊。」

相較於柳賢振個人生涯一路攀升，韓國國家隊近年在國際賽表現不如以往，自2009年後便未能突破WBC小組賽；如今柳賢振再度入選，也被視為韓國隊重整戰力的重要核心。

韓國隊總教練柳志炫表示，「我們選人不是看年齡、資歷或領導能力，而是挑選最有競爭力、最有實績的球員，這也是我們選擇柳賢振的原因。」

面對年輕投手群，柳賢振也主動扛起前輩角色，「我年輕的時候有很多很棒的前輩照顧我，所以現在我也想做同樣的事；我不只是顧好自己，也想幫助這些年輕球員成長。」

他也點名19歲火球男鄭宇宙潛力十足，「我告訴他，只要有自信把球投進好球帶就好；對我來說，他是一位非常有天分的投手。」

韓國隊目前氣氛輕鬆，但目標明確，柳賢振最後直言，「來到國家隊，每個人都非常認真，最重要的就是抱著為國家而戰的心態去比賽。」至於全隊共同目標，他也說得直接，就是希望能搭上離開東京、前往邁阿密的班機。