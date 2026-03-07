大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

▲大谷翔平宣告「明天見」。（點圖可放大／翻攝自Instagram／shoheiohtani，下同）



網搜小組／董美琪報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事，昨（6）日晚間於東京巨蛋上演萬眾矚目的台日大戰。日本隊「二刀流」球星大谷翔平在2局下半擊出震撼全場的滿貫全壘打，帶領日本隊單局狂灌10分，最終以13比0扣倒中華隊。賽後，大谷翔平隨即在個人Instagram上傳一張日本隊圍成「圓陣」的照片，簡短一句「みなさんまた明日（各位，明天見）」，吸引超過數十萬球迷按讚。

在大谷翔平分享的照片中，可以看到日本隊全員身穿深藍色國家隊戰袍，在東京巨蛋的人工草皮上緊密圍成一圈，低頭專注聆聽，照片也引發大量台灣球迷湧入留言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣球迷心情複雜甘拜下風

許多身在現場或守在電視機前的台灣球迷紛紛表示：「身為台灣人，此時的心情真的非常複雜」、「雖然被扣倒很難過，但大谷真的太帥了」、「完全展現了世界級的實力差距」，顯示出即便在勝負殘酷的賽場上，台灣球迷對大谷翔平的敬意不減。

日本隊劍指冠軍 東京巨蛋氣勢如虹

日本隊在山本由伸與大谷翔平「雙王牌」的帶領下，首戰便展現出奪冠大熱門的氣勢，隨著大谷的一句「明天見」，日本隊已準備好今天（7日周六）晚間6點迎戰南韓隊，預計由菊池雄星先發。