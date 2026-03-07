運動雲

>

大谷翔平賽後曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

▲▼大谷翔平在IG分享日本隊圍圈的照片，宣告「明天見」，展現贏球後的團結氣勢。（圖／翻攝自Instagram／shoheiohtani）

▲大谷翔平宣告「明天見」。（點圖可放大／翻攝自Instagram／shoheiohtani，下同）

網搜小組／董美琪報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事，昨（6）日晚間於東京巨蛋上演萬眾矚目的台日大戰。日本隊「二刀流」球星大谷翔平在2局下半擊出震撼全場的滿貫全壘打，帶領日本隊單局狂灌10分，最終以13比0扣倒中華隊。賽後，大谷翔平隨即在個人Instagram上傳一張日本隊圍成「圓陣」的照片，簡短一句「みなさんまた明日（各位，明天見）」，吸引超過數十萬球迷按讚。

在大谷翔平分享的照片中，可以看到日本隊全員身穿深藍色國家隊戰袍，在東京巨蛋的人工草皮上緊密圍成一圈，低頭專注聆聽，照片也引發大量台灣球迷湧入留言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大谷翔平在IG分享日本隊圍圈的照片，宣告「明天見」，展現贏球後的團結氣勢。（圖／翻攝自Instagram／shoheiohtani）

台灣球迷心情複雜甘拜下風
許多身在現場或守在電視機前的台灣球迷紛紛表示：「身為台灣人，此時的心情真的非常複雜」、「雖然被扣倒很難過，但大谷真的太帥了」、「完全展現了世界級的實力差距」，顯示出即便在勝負殘酷的賽場上，台灣球迷對大谷翔平的敬意不減。

日本隊劍指冠軍　東京巨蛋氣勢如虹
日本隊在山本由伸與大谷翔平「雙王牌」的帶領下，首戰便展現出奪冠大熱門的氣勢，隨著大谷的一句「明天見」，日本隊已準備好今天（7日周六）晚間6點迎戰南韓隊，預計由菊池雄星先發。

關鍵字： 大谷翔平2026WBC2026日本隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

今晚唯一2次上壘！鄭宗哲努力纏鬥　山本投到滿壘懊惱爆粗口

今晚唯一2次上壘！鄭宗哲努力纏鬥　山本投到滿壘懊惱爆粗口

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

台日戰震撼教育！網嘆等級差太多　台南Josh發聲

台日戰震撼教育！網嘆等級差太多　台南Josh發聲

大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

有翔平在真輕鬆！日本監督揭秘大谷「大賽開關」說熱身賽只是在測試

有翔平在真輕鬆！日本監督揭秘大谷「大賽開關」說熱身賽只是在測試

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

熱門新聞

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

今晚唯一2次上壘！鄭宗哲努力纏鬥　山本投到滿壘懊惱爆粗口

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

台日戰震撼教育！網嘆等級差太多　台南Josh發聲

大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

2鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

3鄭宗哲纏鬥功力太狂　山本投到爆粗口

4大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

5台日戰震撼教育！台南Josh發聲

最新新聞

1台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

2山本由伸相隔123天重返正式比賽先發

3大谷翔平滿貫砲後霸氣宣告：明天見

4葉宏蔚、詹又蓁闖全英4強寫歷史

5柳賢振睽違多年重返國家隊再戰WBC

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明(更1)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

陳傑憲纏繃帶現身！缺陣台日大戰　坦言不甘心：不想辜負台灣球迷...

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

【快喘不過氣】塑膠工廠大火黑煙蔽天！ 臭味狂飄居民哀嚎

【父子同款驚恐臉】爸抱1歲嬰玩溜滑梯　同步嚇到一看就是親生的XD

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366