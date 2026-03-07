上屆差點扳倒日本！墨西哥盼延續黑馬氣勢　英國拚爆冷

▲齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽持續進行，墨西哥首戰即將開打，他們將在休士頓迎戰英國。若以2023年經典賽闖進4強、差點扳倒最終冠軍日本的表現作為養分，墨西哥這次有機會再度成為賽會焦點；至於英國則是近年才崛起的新勢力，2023年首度取得會內賽資格後，如今再度站上經典賽舞台。

墨西哥在上屆經典賽已經證明實力，無論面對美國或波多黎各都展現強大競爭力，也讓球隊更有信心朝冠軍戰邁進；陣中最具知名度的大聯盟球星，依舊是亞羅薩倫納（Randy Arozarena），整體戰力深度也同樣可觀。

從2023年班底回歸的球員，包括杜蘭（Jarren Duran）、阿蘭達（Jonathan Aranda）與阿薩德（Javier Assad）；另外，墨西哥也補進終結者穆尼奧斯（Andrés Muñoz）、歐提茲（Joey Ortiz）與賈西亞（Robert Garcia）等戰力。

先前缺席2023年經典賽的柯克（Alejandro Kirk），這次也名列陣容之中，讓墨西哥整體可用兵力更加完整。

對墨西哥而言，這場比賽不只是首戰，更有延續上屆未完成目標的意味；球隊在2023年首度挺進4強，且一度逼近擊敗日本，只可惜最終未能跨過最後門檻。

儘管結果令人扼腕，但墨西哥仍是當屆最具話題、也最令人熱血沸騰的球隊之一。

不過，英國並非沒有看頭；這支球隊由洋基內野手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）領軍，他來自巴哈馬，早在2016年世界棒球經典賽資格賽時，就曾以18歲之齡代表英國出賽。

談到再次披上英國戰袍，齊森霍姆表示，「感覺真的很棒，3年前我就想再把這件球衣穿上，但當時沒辦法做到；現在我終於可以再次穿上它，感覺很好，穿著英國隊球衣站上場、參加經典賽，真的很棒。」

此外，曾參加2023年經典賽的彼得森（Michael Petersen），這次也再次入選英國隊名單，他曾在上屆賽事面對亞瑞納多（Nolan Arenado）時，用3球送出三振留下深刻印象；彼得森已於2024年完成大聯盟初登板，之後也陸續效力過道奇、勇士與馬林魚。

值得一提的是，英國與墨西哥過去從未在經典賽交手，由於這只是英國第2次參賽，相關對戰與賽事經驗仍相對有限；而墨西哥則希望帶著上屆4強氣勢，在首戰就順利開出紅盤。