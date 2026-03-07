運動雲

>

上屆差點扳倒日本！墨西哥盼延續黑馬氣勢　英國拚爆冷

▲齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽持續進行，墨西哥首戰即將開打，他們將在休士頓迎戰英國。若以2023年經典賽闖進4強、差點扳倒最終冠軍日本的表現作為養分，墨西哥這次有機會再度成為賽會焦點；至於英國則是近年才崛起的新勢力，2023年首度取得會內賽資格後，如今再度站上經典賽舞台。

墨西哥在上屆經典賽已經證明實力，無論面對美國或波多黎各都展現強大競爭力，也讓球隊更有信心朝冠軍戰邁進；陣中最具知名度的大聯盟球星，依舊是亞羅薩倫納（Randy Arozarena），整體戰力深度也同樣可觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從2023年班底回歸的球員，包括杜蘭（Jarren Duran）、阿蘭達（Jonathan Aranda）與阿薩德（Javier Assad）；另外，墨西哥也補進終結者穆尼奧斯（Andrés Muñoz）、歐提茲（Joey Ortiz）與賈西亞（Robert Garcia）等戰力。

先前缺席2023年經典賽的柯克（Alejandro Kirk），這次也名列陣容之中，讓墨西哥整體可用兵力更加完整。

對墨西哥而言，這場比賽不只是首戰，更有延續上屆未完成目標的意味；球隊在2023年首度挺進4強，且一度逼近擊敗日本，只可惜最終未能跨過最後門檻。

儘管結果令人扼腕，但墨西哥仍是當屆最具話題、也最令人熱血沸騰的球隊之一。

不過，英國並非沒有看頭；這支球隊由洋基內野手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）領軍，他來自巴哈馬，早在2016年世界棒球經典賽資格賽時，就曾以18歲之齡代表英國出賽。

談到再次披上英國戰袍，齊森霍姆表示，「感覺真的很棒，3年前我就想再把這件球衣穿上，但當時沒辦法做到；現在我終於可以再次穿上它，感覺很好，穿著英國隊球衣站上場、參加經典賽，真的很棒。」

此外，曾參加2023年經典賽的彼得森（Michael Petersen），這次也再次入選英國隊名單，他曾在上屆賽事面對亞瑞納多（Nolan Arenado）時，用3球送出三振留下深刻印象；彼得森已於2024年完成大聯盟初登板，之後也陸續效力過道奇、勇士與馬林魚。

值得一提的是，英國與墨西哥過去從未在經典賽交手，由於這只是英國第2次參賽，相關對戰與賽事經驗仍相對有限；而墨西哥則希望帶著上屆4強氣勢，在首戰就順利開出紅盤。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

今晚唯一2次上壘！鄭宗哲努力纏鬥　山本投到滿壘懊惱爆粗口

今晚唯一2次上壘！鄭宗哲努力纏鬥　山本投到滿壘懊惱爆粗口

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

台日戰震撼教育！網嘆等級差太多　台南Josh發聲

台日戰震撼教育！網嘆等級差太多　台南Josh發聲

大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

有翔平在真輕鬆！日本監督揭秘大谷「大賽開關」說熱身賽只是在測試

有翔平在真輕鬆！日本監督揭秘大谷「大賽開關」說熱身賽只是在測試

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

熱門新聞

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

今晚唯一2次上壘！鄭宗哲努力纏鬥　山本投到滿壘懊惱爆粗口

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

台日戰震撼教育！網嘆等級差太多　台南Josh發聲

大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

2鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

3鄭宗哲纏鬥功力太狂　山本投到爆粗口

4大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

5台日戰震撼教育！台南Josh發聲

最新新聞

1台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

2山本由伸相隔123天重返正式比賽先發

3大谷翔平滿貫砲後霸氣宣告：明天見

4葉宏蔚、詹又蓁闖全英4強寫歷史

5柳賢振睽違多年重返國家隊再戰WBC

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明(更1)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

陳傑憲纏繃帶現身！缺陣台日大戰　坦言不甘心：不想辜負台灣球迷...

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

【快喘不過氣】塑膠工廠大火黑煙蔽天！ 臭味狂飄居民哀嚎

【父子同款驚恐臉】爸抱1歲嬰玩溜滑梯　同步嚇到一看就是親生的XD

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366